Wygląd kwiatu utrzymywany był w tajemnicy aż do dnia uroczystości. Nowa odmiana tulipana – nazwana imieniem Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy ma różową, nieco ciemną barwę, i jak poinformowano w niedzielę, powstała z połączenia dwóch gatunków tulipanów; papuzich i strzępiastych.

W uroczystej ceremonii nadania imienia kwiatu, która odbyła się w niedzielę w trakcie XII Międzynarodowych Targów Tulipanów w Chrzypsku Wielkim, wzięła udział Para Prezydencka, która – zgodnie z tradycją – podlała nową odmianę tulipana szampanem.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda podkreśliła w niedzielę, że jest bardzo wzruszona ceremonią. "Bardzo serdecznie dziękuję za to niezwykłe wyróżnienie; jest to wielki honor dla mnie i zaszczyt, że mogę dołączyć do grona moich poprzedników i poprzedniczek, którzy są patronami swoich odmian tulipanów - a są to i poprzednie prezydentowe, byli prezydenci, politycy, sportowcy, naukowcy, czy artyści" – powiedziała.

Dodała, że "tulipany to kwiaty niezwykłe, ponieważ są bardzo delikatne, ale zachwycają feerią barw, różnorodnością kształtów, a także wielością gatunków i odmian hodowlanych". Pierwsza Dama przyznała, że tulipany są jej "absolutnie ukochanymi kwiatami". To, co mnie ujmuje również w tych kwiatach, to ich niezwykle bogata symbolika – mówiła.

Zaznaczyła, że w Imperium Osmańskim tulipany symbolizowały raj na ziemi, później – jak mówiła - ta symbolika zmieniła się i w zależności od kolorów tulipany symbolizują miłość, namiętność, ale także entuzjazm, zaufanie, i troskę. "Dlatego nadają się właściwie na każdą okazję" - powiedziała.

W trakcie uroczystości Pierwsza Dama podzieliła się z zebranymi także osobistym wspomnieniem. Powiedziała, że to właśnie te kwiaty otrzymała od Andrzeja Dudy, kiedy się jej oświadczał.

"To są kwiaty, które wręczył mi mój mąż, już 28 lat temu, kiedy mi się oświadczał; były to ciemnoróżowe tulipany z białą obwódką. I już do naszej rodzinnej tradycji należy to, że mąż i w moje urodziny – ponieważ oświadczał się w dniu moich urodzin, które obchodzę na początku kwietnia – to właśnie zawsze z okazji urodzin, a także z okazji rocznicy ślubu właśnie te wyjątkowe tulipany otrzymuję" – powiedziała.

Właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Chrzypsku Wielkim Bogdan Królik podkreślił podczas uroczystości, że nadanie nowej odmianie tulipana imienia Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy "to wyraz uznania (...) za jej aktywność i zaangażowanie w sprawy Polski i Polaków; tych żyjących w kraju, jak i poza jego granicami, oraz za nieustanne wspieranie pana prezydenta Andrzeja Dudy w jego działalności".

"Swoją aktywnością i podejmowanymi działaniami pani prezydentowa skutecznie wspiera wiele inicjatyw o charakterze społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. Chętnie angażuje się w działalność dobroczynną, wspiera potrzebujących i osoby niepełnosprawne. Bierze udział w akcjach charytatywnych, odwiedza szpitale, hospicja i inne ośrodki specjalne. Wsłuchuje się w ludzkie potrzeby i problemy oraz stara się pomagać w ich rozwiązywaniu. Sama jest również inicjatorką wielu projektów, szczególnie tych dedykowanych najmłodszym; dzieciom i młodzieży" – mówił.

Dodał, że także ostatnie wydarzenia związane z atakiem Rosji na Ukrainę "pokazały ogromne zaangażowanie Pierwszej Damy w pomoc obywatelom Ukrainy; zarówno tym, którzy znaleźli schronienie przed wojną w Polsce, jak i tym, którzy pozostali w swojej ojczyźnie".

"Dla mnie i dla mojej firmy to ogromne wyróżnienie, że kwiat nazwany imieniem Agaty Kornhauser-Dudy dołączy do chrzypskich pereł kwiatowych, i że Pierwsza Para zaszczyciła swoją obecnością nasze wydarzenie" – podkreślił Bogdan Króli.

Kwiat ten dołączy do odmian: "Anny Komorowskiej", "Marii Kaczyńskiej" i "Jolanty Kwaśniewskiej", które w poprzednich latach, nie tylko w Chrzypsku Wielkim, uhonorowały inne polskie pierwsze damy.

Wcześniej w wielkopolskiej miejscowości nowym odmianom nadawano też imiona polityków. To m.in. "Lech Kaczyński", "Leszek Miller", "Jerzy Buzek" i "Aleksander Kwaśniewski". Tulipana noszącego jego imię ma także Lech Wałęsa.

Zgodnie z tradycją, wygląd kwiatu utrzymywany jest w tajemnicy aż do dnia uroczystości. "Aleksander Kwaśniewski" jest koloru różowo-fioletowego, z przewagą różu, "Lech Wałęsa" jest biało-czerwony, "Leszek Miller" - czerwony z białymi brzegami. Tulipan "Lech Kaczyński" ma barwę różowo-kremową, "Maria Kaczyńska" - żółto-kremową.

Kremowe i żółte tulipany były składane na trasie konduktu z ciałem Marii Kaczyńskiej po katastrofie smoleńskiej. Tulipany noszące imię Jana Pawła II trafiły do Watykanu na uroczystości beatyfikacyjne papieża Polaka.

W ceremonii w Chrzypsku Wielkim bierze udział m.in. przedstawiciel holenderskiej ambasady, a każda z nowych odmian, aby mogła zostać oficjalnie nazwana, musi być wcześniej zarejestrowana w Królewskiej Księdze Rejestru Nowych Odmian w Holandii.