Abp Szewczuk oburzony wojenną propagandą patriarchy Cyryla  

Kto przyzwala na zbrodnie i do nich zachęca, sam staje się zbrodniarzem – przypomina abp Światosław Szewczuk, odwołując się do katechizmowego nauczania o tak zwanych grzechach cudzych. W dzisiejszym orędziu wojennym odniósł się między innymi do rażących – jak podkreślił – wypowiedzi patriarchy Cyryla, który wczoraj na Kremlu zachęcał nauczycieli, by dawali dzieciom za wzór rosyjskich żołnierzy, którzy walczą na Ukrainie.

Oceniając aktualną sytuację na froncie, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przypomniał, że Ukraina już od trzech miesięcy walczy z wrogiem, który wielokrotnie przewyższa ją pod względem liczebnym i uzbrojenia. Rzeczywiście, dziś na Ukrainie Dawid przeciwstawia się Goliatowi – powiedział abp Szewczuk. Zauważył, że niemal cały front wschodni jest dziś w ogniu. Nieprzyjaciel ponownie gromadzi broń na granicy i nawet niedawno wyzwolone terytoria ponownie cierpią z powodu niemal codziennych ataków.

„Ale Ukraina trwa. Ukraina walczy. I jesteśmy wdzięczni ukraińskim obrońcom za nowy poranek i tę możliwość rozmowy i rozważania Słowa Bożego. Czujemy, że naród ukraiński zjednoczył się jak nigdy dotąd w imię obrony swojej ojczyzny. Dziś chciałbym kontynuować rozważania o tak zwanych grzechach cudzych. Jednym z nich jest przyzwalanie na grzech. (…) Ten rodzaj grzechu widzimy dziś na Ukrainie. Wielu międzynarodowych śledczych przyjechało do naszego kraju, aby badać rosyjskie zbrodnie wojenne popełnione na ziemi ukraińskiej. Straszne rzeczy dzieją się na naszych oczach… Widzimy, że rosyjska armia, rosyjscy oficerowie, dowództwo nie tylko pozwalają na zabijanie cywilów, gwałty na kobietach, dzieciach, mężczyznach, ale także do tego zachęcają. Okrucieństwa wobec naszej ludności cywilnej stają się integralną częścią tej ideologicznej wojny przeciwko narodowi ukraińskiemu. Na tej wojnie dochodzi do zbrodni, które świat określa mianem ludobójstwa ukraińskiego narodu. Ten, kto pozwala na morderstwo i gwałt, staje się mordercą i gwałcicielem. W kontekście badania, ujawniania tych zbrodni przeciwko ludzkości, rażące jest przemówienie zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (…). Patriarcha Cyryl wezwał nauczycieli podstaw kultury prawosławnej do wychowania dzieci na przykładzie tzw. bohaterów, którzy obecnie walczą na Ukrainie i rzekomo bronią Rosji z bronią w ręku. Nie wskazał jednoznacznie, jakie przykłady ma na myśli, ale dziś – kiedy słyszymy płacz i jęk zranionych dusz na Ukrainie, głos krwi zamordowanych kobiet, dzieci i mężczyzn wołających z ziemi do Boga – z serca zwykłych ludzi dochodzi płacz: Boże, ratuj i zachowaj wszystkich ludzi przed taką kulturą prawosławną!“