Pojawienie się szczepionki przeciwko boreliozie byłoby przełomem  

Pojawienie się na rynku szczepionki przeciwko boreliozie byłoby prawdziwym przełomem - powiedziała PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, odnosząc się do rozpoczęcia trzeciej fazy badań klinicznych nad preparatem. W Polsce co roku diagnozuje się boreliozę u ok. 20 tys. osób.