Abp Szewczuk: otrzymując solidarność, dobrze też wspierać innych  

W swoim przesłaniu zwierzchnik miejscowego Kościoła grekokatolickiego kontynuował nauczanie o zdrowym i chrześcijańskim gospodarowaniu. Kolejną zasadą, szczególnie ważną również podczas wojny, jest według hierarchy traktowanie bliźnich z miłością i zwracanie uwagi na ich potrzeby.

Abp Szewczuk: dzielmy się szczodrze tym, co mamy

„Dziś naprawdę bardzo ważnym jest by zrozumieć, że ta solidarność, jaką Ukraina odczuwa od całego świata zaistniała właśnie jako owoc takiego sposobu myślenia całej ludzkości – powiedział abp Szewczuk. – Dzisiaj my, Ukraińcy, musimy również myśleć nie tylko o własnym bólu, własnych potrzebach, nie tylko myśleć, co od kogo wziąć, ale też musimy myśleć, co i komu możemy dzisiaj dać. Nawet wtedy, gdy znajdujemy się poza granicami swojej ojczyzny. Posiadamy tak wiele – nie tylko dóbr materialnych, ale i duchowych. Dzielmy się szczodrze tym, co mamy. A co do każdego naszego zysku, to niech 10 proc. tego zysku pójdzie na wsparcie potrzebujących.“