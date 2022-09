Papież: Caritas jest wyciągniętą ręką Chrystusa  

Ojciec Święty wskazał ważne wyzwania stojące przed działalnością Caritas. Pierwszym z nich jest praca na bazie możliwości i potencjału, towarzysząc procesom, które się dokonują. To co, powinno kierować działalnością dobroczynną to stawanie przed osobą, która jest w potrzebie i przyjęcie jej, otwieranie przed nią dróg odnowy, aby mogła się odnaleźć, aby mogła, pomimo swoich i naszych ograniczeń, otworzyć się na innych i na Boga.

Drugim ważnym wyzwania jest podjęcie sensownych działań. Przy czym nie wystarczy coś „dać”, ale trzeba „dać siebie”. Dobroczynność zawsze zakłada dar z własnego życia. Ważne jest, żeby poza konkretnym działaniem zaproponować drugiej osobie otwarte drzwi do nowego życia. Nie wystarczy dać to, o co ludzie proszą, trzeba być zaczynem królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ostatnie wyzwanie według Ojca Świętego wiąże się z poprzednim. Chodzi o to, aby być kanałem dla działania wspólnoty kościelnej.

Papież – bądźmy bliźnimi dla innych ludzi