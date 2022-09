Papież Franciszek pobłogosławił nowe korony dla piety skrzatuskiej  

Delegacja z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej udała się do Watykanu. W środę 7 września po audiencji generalnej papież Franciszek pobłogosławił nowe korony, które pieta skrzatuska otrzyma 18 września.

Do Rzymu udali się: biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak, biskup koadiutor Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy Krzysztof Zadarko, kustosz skrzatuskiego sanktuarium - ks. Wacław Grądalski oraz autor nowych koron - Mariusz Drapikowski.

Delegacja podeszła do papieża po audiencji generalnej na Placu św. Piotra.

- Powiedzieliśmy Ojcu świętemu, że korony są zrobione z miłości do Jezusa i Maryi. Papież uśmiechnął się i je pobłogosławił. Powiedział też: "Módlcie się za mnie, bo moja praca tutaj nie jest łatwa". Całe wydarzenie było pełne emocji, ale także naprawdę głębokich przeżyć. Bardzo mnie to wewnętrznie dotknęło. Cieszyłem się, że to papież pobłogosławił korony, które nałożymy na naszą pietę - mówi na gorąco po spotkaniu z papieżem bp Edward Dajczak.

Znaczenie faktu pobłogosławienia nowych koron przez Ojca św. podkreśla także obecny w Rzymie ks. Wacław Grądalski, kustosz sanktuarium w Skrzatuszu: - Pokazuje to, że akt, który dokona się w Skrzatuszu 18 września, jest głęboko zakorzeniony w Kościele.

Bp Zbigniew Zieliński, koadiutor, zwraca z kolei uwagę na kontekst historyczny obecnej pielgrzymki do Rzymu.

- Naszej pielgrzymce towarzyszyła świadomość, że konieczne jest nawiązanie do decyzji papieża Jana Pawła II, który w roku 1988 pozwolił na koronację piety i udzielił wtedy swojego błogosławieństwa. Nałożenie nowych koron, związanych z jubileuszem 50-lecia diecezji, stało się okazją do ponownej prośby o papieskie błogosławieństwo - mówi bp Zieliński.

Pieta skrzatuska została ukoronowana koronami papieskimi w roku 1988. Dokonał tego wtedy ówczesny prymas Polski kard. Józef Glemp. Teraz, z okazji obchodzonego jubileuszu 50-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, pieta otrzyma dodatkowe korony przygotowane specjalnie na tę okazję.

Uroczystości wieńczące obchody jubileuszowe odbędą się 18 września w diecezjalnym sanktuarium w Skrzatuszu. Tego dnia łaskami słynąca pieta zostanie przyozdobiona nowymi koronami.

Wykonał je gdański artysta Mariusz Drapikowski, znany m.in. z projektu "12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, polegającym na tworzeniu 12 rozsianych po świecie miejsc nieustannej modlitwy o pokój. Powstają tam wykonane przez niego charakterystyczne ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu.

Głównym budulcem nowych skrzatuskich koron jest bursztyn. Elementy złote zostały wykonane z surowca pozyskanego z wotów składanych przez wieki w sanktuarium. Zbieranie pieniędzy na korony połączone było z duchowym programem jubileuszowym. Każdy, kto chciał złożyć się na korony, proszony był o deklarację podjęcia zaproponowanych w specjalnym folderze konkretnych czynów miłości.