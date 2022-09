8 września to „urodziny” Matki Bożej. Na Jasnej Górze odpust  

Obchody święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny rozpocznie dziś na Jasnej Górze Procesja Maryjna (godz. 18.30) i sprawowana po niej Eucharystia. Nocne czuwanie modlitewne przed swoim patronalnym świętem podejmą członkowie Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski. Jutro suma odpustowa sprawowana będzie w Bazylice o godz. 11.00. „Urodziny” Matki Bożej, nazywane też w tradycji polskiej świętem Matki Bożej Siewnej, to jedno z najstarszych chrześcijańskich świąt i jeden z ważniejszych odpustów na Jasnej Górze. Jasnogórska Bazylika jest pod wezwaniem Narodzenia Maryi.

Msza św. odpustowa celebrowana będzie z udziałem częstochowskiej Kapituły Archikatedralnej, obchodzącej tego dnia swoje święto patronalne, o godz. 11.00 w Bazylice. Przewodniczyć jej ma częstochowski biskup pomocniczy Andrzej Przybylski. Uroczystości odpustowe potrwają do wieczora. Tradycyjnie w święto Narodzenia paulińscy bracia i klerycy ponowią zakonną profesję, składając śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Na odpust przyszła już 226. Piesza Pielgrzymka Jaworznicka.

8 września wspominana jest pierwsza papieska koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej z 1717 r., a także rocznica oddania Polski Niepokalanemu Sercu Maryi z 1946 r., której dokonał tu Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa Augusta Hlonda.

- Jeden z najstarszych odpustów jasnogórskich związany jest z dniem koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej, a więc tego specjalnego daru przypominającego nam o tym, że Maryja jest naszą Królową i tu z Jasnej Góry króluje nam i jest Opiekunką całego Narodu – przypomniał o. Michał Bortnik, rzecznik Jasnej Góry.

Jutro przypada 305. rocznica papieskiej koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej diademami Klemensa XI. Odbyła się ona na Jasnej Górze 8 września 1717 r. i była wydarzeniem o wyjątkowej randze w dziejach kultu religijnego w Polsce. Uroczystość miała wielkie znaczenie przede wszystkim duchowe, ale także polityczne, patriotyczne, narodowe i społeczne. Akt koronacji dopełnił ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Królową Korony Polskiej dokonane przez króla Jana Kazimierza w 1656 r. Wyjątkowość tego aktu polegała na tym, że to najwyższy autorytet w Kościele, papież przyozdobił Obraz koronami Kapituły Watykańskiej. Była to pierwsza taka koronacja poza Rzymem.

Stąd też święto Narodzenia NMP jest dniem patronalnym Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski. Dziś jego członkowie podejmą nocne czuwanie modlitewne.

Bractwo powstało z inicjatywy paulinów jako owoc pierwszej papieskiej koronacji Cudownego Obrazu. Zostało reaktywowane w 2013 r. Jego celem jest szerzenie kultu Niepokalanego Serca Maryi i całkowite zawierzenie się Matce Najświętszej.

Jutro przypada także 76. rocznica Aktu Oddania Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, którego dokonał na Jasnej Górze Prymas Polski kard. August Hlond w obecności Episkopatu Polski i miliona wiernych. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonanego przez Piusa XII w 1942 r., którego inspiracją były objawienia fatimskie. W akcie ślubowania było zobowiązanie dochowania wierności nauce Chrystusa i Kościoła oraz szerzenia Królestwa Bożego na polskiej ziemi. Na tych uroczystościach obecny był ówczesny biskup lubelski Stefan Wyszyński. O wydarzeniu przypomina specjalna tablica z tekstem ślubowania umieszczona przed wejściem do Kaplicy Matki Bożej. Jej fundatorem jest Rodzina Salezjańska, do której należał także kard. August Hlond.