Do włączenia się w akcję modlitewną "przed swoim domem, biurem, fabryką, szkołą, kościołem" zachęca zespół ewangelizacyjny "Iskra Miłosierdzia Bożego", działający przy Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, którym opiekują się ojcowie jezuici.

Co roku w rocznicę beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. siostry Faustyny Kowalskiej, skrzyżowania ulic, place miast, miasteczek i wsi zamieniają się w miejsca modlitwy, aby z koronką w ręku prosić Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata - przypominają koordynatorzy inicjatywy.

W tym roku uczestnicy akcji będą się modlić za kapłanów, aby wypełniali wolę Bożą przekazaną św. Faustynie i głosili Boże Miłosierdzie. Modlitwa przebiegnie także za "oddalenie pandemii koronawirusa i przestrzeganie przez wszystkich rządzących należnych praw i wolności obywatelskich", a także aby ci sami rządzący "sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich".

Będzie to także modlitwa o pokój na Ukrainie i na całym świecie, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów oraz "za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych".

"Zapraszamy do modlitwy wszystkich, nawet z najdalszych zakątków naszego globu, by stanąć na ulicy, przed swoim domem, biurem, fabryką, szkołą, kościołem i połączyć się z Jezusem konającym na krzyżu, a następnie odmówić wraz z nami Koronkę do Miłosierdzia Bożego, tę cudowną modlitwę zdolną zmienić nie tylko Ciebie i mnie, ale świat cały" - apelują zespół "Iskra Miłosierdzia Bożego" z opiekunem duchowym o. Remigiuszem Recławem SJ.

Od 2 kwietnia 2021 r., w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, drogą internetową rozpoczął pielgrzymkę obraz Jezusa Miłosiernego. Koordynatorzy zachęcają, aby przynieść kopię tego obrazu ze sobą na uliczną modlitwę, aby przypominał, jak ważny jest dla świata całego i że tylko w miłosierdziu Bożym człowiek znajdzie oparcie, pocieszenie i zbawienie". Po modlitwie kapłani poświęcą te obrazy, aby stały się codziennym przedmiotem kultu w każdym domu.

Organizatorzy w danym miejscu proszeni są też o wcześniejsze powiadomienie odpowiednich organów publicznych o planowanej akcji.

Patronat honorowy nad akcją objął metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Działający przy Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi zespół "Iskra Miłosierdzia Bożego" powstał w 2005 r., krótko po tym, jak patronką miasta została ogłoszona św. Faustyna Kowalska (z takim wnioskiem wystąpiła Rada Miasta, a zaaprobował go w 2005 r. papież Benedykt XVI, wydając stosowny dekret). Zaczynał od skromnych spotkań w parku „Wenecja” (dziś park Juliusza Słowackiego), gdzie miało miejsce miejsce pierwsze objawienie się Jezusa św. Faustynie.

Potem były też koncerty ewangelizacyjne głoszące Miłosierdzie Boże, a od 2007 także odmawianie Koronki na skrzyżowaniach ulic w Łodzi. Akcja bardzo szybko osiągnęła wymiar światowy, w 2009 r. przyłączyło się do niej ponad 50 miejscowości z Polski i kilkanaście ze wszystkich kontynentów.

W ostatnich latach w „Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” włączyli się wierni z kilkudziesięciu państw świata oraz setek miast i miasteczek w Polsce. "Z roku na rok przybywa nas. Nie wiemy, ile czasu trzeba, by koronka ogarnęła cały świat, ale wiemy, że musimy stawić się tego dnia, by modlić się i zapraszać do modlitwy innych" - podkreślają koordynatorzy akcji.

Więcej informacji o akcji na stronie http://iskra.jezuici.pl/