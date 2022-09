Kościół na Wyspach zjednoczony w modlitwie za Elżbietę II  

Kościoły na Wyspach modlą się za królową

Prymas Anglii i Walii, kard. Vincent Nichols napisał: „Jestem pełen ogromnej wdzięczności za dar dla świata, jakim było życie królowej Elżbiety II. W tym czasie modlimy się o spokój duszy Jej Królewskiej Mości. Czynimy to z ufnością, ponieważ wiara chrześcijańska naznaczała każdy dzień jej życia i działalności”.

Prymas Anglii cytuje ostatnie, bożonarodzeniowe orędzie królowej, w którym powiedziała: „Dla mnie nauki Chrystusa i moja osobista odpowiedzialność przed Bogiem stanowią ramy, w których staram się prowadzić swoje życie. Podobnie jak wielu z was, w trudnych czasach czerpię wielką pociechę ze słów i przykładu Chrystusa”.

Kardynał dodaje: „Mądrość, stabilność i służba, które konsekwentnie ucieleśniała, często w warunkach skrajnych trudności, są jasnym dziedzictwem i świadectwem jej wiary. Modlimy się teraz, aby stanęła w miłosiernej obecności Boga i ponownie połączyła się ze swoim ukochanym księciem Filipem. Niech spoczywa w pokoju. Modlimy się za króla, który obejmuje urząd szczególnie wtedy, gdy opłakuje swoją matkę. Boże miej go w swojej opiece" – słowami modlitwy kończy swoje oświadczenie kard. Vincent Nichols. Także bp Hugh Gilbert przewodniczący episkopatu Szkocji podkreśla, że „jej determinacja, by pozostać aktywną do końca długiego życia, była przykładem chrześcijańskiego przywództwa, które pokazało jej wielki stoicyzm, było niewątpliwie źródłem stabilności i ciągłości w czasach wielkich zmian” – czytamy w oświadczeniu biskupa Gilberta, ze Szkocji.