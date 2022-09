Pokaz filmu o rodzinach, które odmówiły aborcji  

W środę 21 września we Wrocławiu zostanie zaprezentowany film "Miłość większa niż strach". Wstęp jest wolny.

To film dokumentalny wyprodukowany przez Centrum Życia i Rodziny, poświęcony rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami, które mogły nigdy się nie urodzić.

Całość opowiada autentyczne historie rodzin, które odmówiły dokonania aborcji, aby przyjąć na świat i obdarzyć miłością dzieci dotknięte poważnymi chorobami. Na ekranie zobaczymy odwagę, bohaterstwo, ale również trud, którego podjęli się rodzice, odmawiając dokonania aborcji i decydując się przyjąć dziecko na świat.

W środę 21 września o godz. 19 we Wrocławiu odbędzie się specjalny pokaz w Domu Technika NOT, przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.

Wstęp jest wolny. W spotkaniu weźmie udział prezes CŻiR Paweł Ozdoba. Po pokazie odbędzie się dyskusja.