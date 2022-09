"Koronka na ulicach miast" - kolejna edycja 28 września  

"Co roku w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, skrzyżowania ulic, place miast, miasteczek i wsi zamienią się w miejsca modlitwy, by z koronką w ręku prosić Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego" - czytamy w komunikacie.

Akcja "Koronka na ulicach miast" została zainicjowana przez łódzką wspólnotę "Iskra Bożego Miłosierdzia". W tym roku wydarzenie odbywa się w 173 miastach w Polsce. W Warszawie wierni będą modlić się m.in. w kaplicy w Pałacu Prezydenckim, przy Pl. Szembeka na Pradze oraz przy wejściu na stację metra Marymont.

"Zapraszamy do modlitwy wszystkich, nawet z najdalszych zakątków naszego globu, by stanąć na ulicy, przed swoim domem, biurem, fabryką, szkołą, kościołem i połączyć się z Jezusem konającym na krzyżu, a następnie odmówić wraz z nami koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dla świata nic nieznaczący kwadrans, dla Boga wielkie wołanie grzeszników" - podkreślili organizatorzy akcji.