Jezuita, ks. prof. Michel Fédou urodził się w Lyonie, we Francji, w 1952 roku. Od 1987 jest profesorem teologii dogmatycznej i patrystyki w jezuickim Centrum Sèvres w Paryżu. Był dziekanem Wydziału Teologicznego i prezesem tegoż Centrum. Jest członkiem zarządów kilku stowarzyszeń teologicznych oraz Komisji ds. dialogu ekumenicznego z luteranami i prawosławnymi. Jest autorem licznych prac, zwłaszcza z zakresu patrystyki i chrystologii.

Prof. Joseph H. Weiler urodził się w 1951 roku. Jest profesorem prawa na licznych uniwersytetach i instytutach studiów prawniczych w USA (Nowy Jork, Harvard), ale także w Wielkiej Brytanii i różnych częściach świata. Był prezesem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Autor wielu prac z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego i praw człowieka. Jest wyznawcą judaizmu, a znany jest z tego, że bronił Włoch przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej krzyży w szkołach. Otrzymał tytuł honorowy Katolickiego Uniwersytetu Ameryki.

Nagroda Ratzingera jest główną inicjatywą Watykańskiej Fundacji Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Zgodnie ze statutem przyznawana jest „uczonym, którzy wyróżnili się szczególnymi zasługami w zakresie publikacji i/lub badań naukowych”. W ostatnich latach laureatami nagrody są także przedstawiciele sztuki o inspiracji chrześcijańskiej.

Nominacje do Nagrody są proponowane Ojcu Świętemu do zatwierdzenia przez Komitet Naukowy Fundacji, składający się z pięciu członków mianowanych przez papieża. W jej skład wchodzili w ostatnich latach kardynałowie Angelo Amato (prefekt emerytowany Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych), Kurt Koch (przewodniczący Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan), Luis Ladaria (prefekt Kongregacji Nauki Wiary), Gianfranco Ravasi (przewodniczący Rady ds. Kultury) oraNagroda jest przyznawana corocznie od 2011 roku, za każdym razem dwóm lub trzem uczonym.z Jego Ekscelencja bp Rudolf Voderholzer (biskup Ratyzbony i przewodniczący Instytutu Papieża Benedykta XVI). Ostatnio abp Salvatore Fisichella (do tej pory przewodniczący Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji) zastąpił kard. Amato.

Wraz z edycją 2022 będzie w sumie 26 nagrodzonych.

Dotychczas uhonorowane osobistości to przede wszystkim uczeni w zakresie teologii dogmatycznej lub fundamentalnej, Pisma Świętego, patrologii, filozofii, a także wybitni artyści w dziedzinie muzyki i architektury.

Potwierdzając światowy horyzont kulturowy, osobistości wyróżnione nagrodą pochodzą z 16 różnych krajów: Niemiec (7), Francji (4), Włoch (2), Australii, Brazylii, Burkina Faso, Kanady, Estonii, Grecji, Anglii, Libanu, Polski (ks. prof. Waldemar Chrostowski), Hiszpanii, USA, RPA, Szwajcarii.

Nagrodzeni są nie tylko katolikami, ale także należą do innych wyznań chrześcijańskich: jeden anglikanin, jeden luteranin, dwóch prawosławnych, a obecnie wyznawca judaizmu.

Watykańska Fundacja Josepha Ratzingera-Benedykta XVI prowadzi także inne działania.

W dniach 20-21 października odbędzie się na Uniwersytecie Franciszkańskim w Steubenville (USA) X Międzynarodowe Sympozjum na temat Eklezjologii Josepha Ratzingera.

Przyznaje także nagrody – „Razón abierta”, we współpracy z Uniwersytetem Francisco de Vitoria w Madrycie, a jej szóstej edycji będzie miała miejsce w roku 2023.

Również w przyszłym roku odbędzie się czwarta edycja nagroda „Ratio et spes", we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska).

Obie nagrody mają na celu promowanie dialogu między różnymi dyscyplinami naukowymi i filozofią oraz teologią.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.fondazioneratzinger.va