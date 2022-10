Owoce Medjugorje  

Tajemnice dotyczą przyszłych wydarzeń, które mają mieć miejsce w konkretnym dniu i miejscu, ale ich kontekst nie jest znany. Film uchyla tylko pewne ich szczegóły. Czy objawienia są prawdziwie? Dokument podejmuje również problem ich autentyczności. Ale „Medjugorje” Jesusa Garcii jest przede wszystkim osobistym świadectwem reżysera dla którego pierwsze spotkanie z miejscem, gdzie „niebo łączy się z ziemią”, okazało się początkiem wielkiej drogi wiary, która całkowicie zmieniła jego życie. W ostatniej części

filmu takich świadectw znajdziemy wiele.

Dokument Jesusa Garcii, pierwszy film kinowy na ten temat, pozwala nam poznać fenomen tego miejsca w sposób wszechstronny, z różnych punktów widzenia. Sięga do przeszłości relacjonując historię objawień, pokazuje również co dzieje się tam obecnie. W filmie znalazły się również niezwykle ciekawe materiały archiwalne, zarówno zdjęciowe, jak i filmowe realizowane na przestrzeni wielu lat. To żywa, pełna emocji relacja oparta na osobistych doświadczeniach ludzi w różny sposób związanych z tymi wydarzeniami. Tym cenniejsza, że w filmie opowiadają o nich przed kamerą tzw. widzący, księża, którzy przez lata sprawowali nad nimi duszpasterską opieką, a także pochodzące z różnych środowisk osoby, których świadectwa nadają filmowi rzadko spotykany autentyzm.

Medjugorje, reż. Jesus Garcia i Borja Martinez-Echevarria, Hiszpania 2021, w kinach od 14 października