Abp Szewczuk: heroicznie trwamy w walce i dbamy o przyszłość  

Hierarcha wezwał do modlitwy i wsparcia dla Chersonia. Jak zaznaczył, jego mieszkańcy „walczą, aby życie wróciło do tego heroicznego miasta”. Ucieszywszy się zwolnieniem z niewoli 50 jeńców wojennych, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zaprosił do ciepłego ich przyjęcia oraz do proszenia Boga o wsparcie dla tych, którzy pozostają w rosyjskich rękach. Zwracając uwagę na tak liczne zbrodnie agresora, abp Szewczuk kontynuował też rozmyślania na temat opieki nad dziećmi wojny. Podkreślił trudności z integracją młodych uchodźców w nowych miejscach. Stąd podziękował wszystkim przyjmującym Ukraińców uciekających z rejonów walk.

Abp Szewczuk: pomóżmy naszym dzieciom budować przyszłą jedność

„Dorośli, nauczyciele, większość rodziców usiłują pracować nad wzajemnym zrozumieniem, wzajemnym pojednaniem, wzajemną miłością i zgodą, choć, jak widzimy, czasem jest to niełatwe. Ponieważ mamy różne pozycje, myśli, wizje, rany. Czasem jedno nieostrożne słowo może nagle obrazić człowieka oraz spowodować wielki konflikt. Zatem nasza chrześcijańska otwartość i zdolność przyjmowania innego, który być może myśli inaczej niż ja, stanowi dzisiaj konieczny warunek budowania jedności Ukrainy, owej zgodności, o jaką tak bardzo chcemy dbać i za nią zanosić modlitwy. Pragniemy, aby wszystkie dzieci były razem, dzieliły się swoją kulturą, razem wzrastały, tworzyły przyjaźnie – jak możemy to osiągnąć? Niech nam podpowie chrześcijańskie sumienie oraz kochające ludzkie serce każdego z nas – wskazał abp Szewczuk. – Dzisiaj Ukraina obchodzi święto św. Jozafata, męczennika Chrystusowego, arcybiskupa połockiego, który oddał swe życie za jedność Kościoła. Prośmy go, aby pomógł nam obecnie tworzyć jedność – jedność społeczną, wspólnotową, polityczną, a także jedność kościelną. Niech św. Jozafat, męczennik, wyprosi dla Ukrainy Boże błogosławieństwo.“

