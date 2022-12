Kard. Sarah: liturgia nas zmienia, jeśli ją szanujemy  

Purpurat w specjalnym wywiadzie dla telewizji EWTN podkreśla, że chrześcijanie muszą opierać swoje życie na liturgii, inaczej stracą własną tożsamość, a wtedy żadne dobre czyny i żadna ewangelizacja nie przyniosą skutków. Jak wskazuje kard. Sarah, Eucharystia stanowi wzajemną wymianę między ludźmi a Bogiem, czyniącą nas bardziej bliskimi miłości Najwyższego.

Kard. Sarah: uczmy się ciszy i szacunku na liturgii

„Liturgia to sacrum, to świętość, ponieważ pochodzi od Boga. Nie jest naszym wytworem, ani też pomysłem. Nasze życie przechodzi zmianę, gdy w ciszy spotykamy Jezusa eucharystycznego. Stajemy się wówczas prawdziwie jego uczniami, chrześcijanami. Jest to jasne, gdy tylko pomyślimy o tym, co robimy na liturgii. Wspominamy tam śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, przez które On nas zbawia i włącza w swoje Boskie życie. Liturgia prowadzi do Jego Boskiego życia. Zachęcam, abyśmy czynili liturgię coraz bardziej świętą i cichą, bo Bóg jest cichy i spotykamy Go w ciszy, w adoracji. Myślę, że formacja liturgiczna Ludu Bożego to coś niezwykle ważnego. Możemy pokazywać ludziom piękno, uczyć ich szacunku i ciszy na liturgii. W niej bowiem nasze spotkanie z Chrystusem się pogłębia – zaznacza kard. Sarah. – Uważam, że musimy być bardziej ostrożni, gdy zbieramy się na Eucharystii, aby nie zmienić Mszy Świętej w przedstawienie lub widowisko, albo też w spotkanie towarzyskie, lecz aby oddać cześć Bogu. Jeżeli wielbimy Boga w ciszy, to On przemienia nasze życie. Stajemy się jak Bóg.“