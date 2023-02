Decyzja wokół praw człowieka w Ugandzie  

Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (ONZ Prawa Człowieka) jest wiodącym organem ONZ ds. Praw Człowieka. Decyzja ugandyjskiego rządu natychmiast została skrytykowana przez opozycję.

„Cała Uganda jest pokojowa i rozwinęliśmy dynamiczne instytucje wewnętrzne (...), takie jak Ugandyjska Komisja Praw Człowieka” – stwierdził Henry Oryem Okello, wiceminister spraw zagranicznych, uzasadniając decyzję. „Nasza sytuacja w zakresie praw człowieka znacznie się poprawiła na przestrzeni lat pod przywództwem prezydenta Museveniego” – dodał.

Decyzję skrytykował Muwada Nkunungi, członek Platformy Jedności Narodowej kierowanej przez Roberta Kyagulanyi, znanego jako Bobi Wine, jednego z głównych rywali prezydenta Yoweri Museveniego.

„Nic dziwnego, że nie przedłużają mandatu, ponieważ boją się ścisłego przestrzegania praw człowieka” – uważa Muwada Nkunyingi, cytowany przez AFP.

Władze Ugandy poinformowały Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) w liście wysłanym 3 lutego, że „rząd będzie kontynuował współpracę" z siedzibą OHCHR bezpośrednio lub poprzez swoją stałą misję w Genewie.

Biuro OHCHR w Ugandzie zostało utworzone w 2006 roku, początkowo koncentrując się wyłącznie na kwestiach praw człowieka na nękanych konfliktami północy i północnym wschodzie Ugandy.

Yoweri Museveni rządzi Ugandą od 1986 r. Opozycja i krytycy oskarżają go o to, że przygotowuje swojego syna, generała armii kraju, do przejęcia władzy po nim. Museveni wielokrotnie temu zaprzeczał.

W Światowym Indeksie Wolności Prasy 2022 opracowanym przez organizację pozarządową Reporterzy bez Granic zajmującą się prawami dziennikarzy, Uganda zajmuje 132. miejsce na 180.

Następne wybory w Ugandzie odbędą się w 2026 r. i powszechnie przypuszcza się, że Museveni będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Sam prezydent nie wskazał, czy będzie kandydował.