Bł. Róża Czacka i bł. Stefan Wyszyński bohaterami muralu na Woli?  

Mural z nowymi błogosławionymi to jedna z 1747 propozycji, które do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosili mieszkańcy. Wśród nich są także kontrowersje: projekt Łuku LGBT+ na pl. Zbawiciela czy edukacji seksualnej w całej Warszawie.

Pomysł muralu z wizerunkiem bł. Stefana Wyszyńskiego i bł. Elżbiety Róży Czackiej pojawił się już w ubiegłym roku, ale ze względu na brak jednego podpisu został odrzucony. Tym razem o mural na Woli upamiętniający błogosławionych, postanowił zawalczyć Wojciech Gaweł. Wybór lokalizacji pozostawił wolskim urzędnikom. Przewidywany koszt to 20 tys. zł.



"Ważne jest upamiętnienie tych dwóch wybitnych postaci Kościoła katolickiego związanych z Warszawą. Kardynał Wyszyński pełnił rolę duchowego Przywódcy Polski w czasach PRL-u. Matka Róża Czacka pomagała osobom niewidomym, założyła dla nich ośrodek” - czytamy w uzasadnieniu projektu. Inicjatywie będzie towarzyszyć zbiórka na rzecz osób niewidomych, niepełnosprawnych i domów samotnej matki.



Mural na Woli to jedna z 1747 propozycji, które do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosili mieszkańcy. Do północy 25 stycznia przesłali 196 projektów o charakterze ogólnomiejskim i 1551 pomysłów dotyczących dzielnic.

Najczęściej mieszkańcy swoimi propozycjami chcą np. wyremontować chodniki, doświetlić przejścia dla pieszych i poprawić infrastrukturę rowerową. Na drugim miejscu wśród najchętniej wybieranych kategorii jest edukacja i kultura. Mieszkańcy Śródmieścia chcą na przykład organizować spotkania z powstańcami, ci z Bielan i Bemowa - postawić dzielnicowy książkomat i zorganizować Festyn Kultury Ukraińskiej, a z Targówka i Ochoty - starają się o jadłodzielnie. Mieszkańcy Żoliborza muralem chcą chcą upamiętnić Kalinę Jędrusik - artystkę i mieszkankę dzielnicy, a na Pradze za kwotę 170 tys. zł wyremontować 10 kapliczek. Tradycję kolędowania chcą przekazać młodemu pokoleniu mieszkańcy Rembertowa, przeznaczając 62 tys. na otwarte warsztaty wokalne z repertuarem kolęd dla dzieci i młodzieży.



Niesłabnącą popularnością cieszą się również projekty w kategoriach: zieleń miejska, komunikacja publiczna i drogi oraz inicjatywy dla seniorów.

Najwięcej projektów dotyczy poziomu ogólnomiejskiego, czyli obejmującego swoim zasięgiem co najmniej dwie dzielnice lub takich, które będą realizowane przez miejskie biura. Zgłoszono ich 196. Wśród nich znalazły się pomysły m.in.: doposażenia sześciu miejskich szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi, bezpłatnego lodowiska w Parku w Powsinie, wybudowania kwietnego skweru im. Obrońców Ukrainy przy ambasadzie Rosji, zamontowania 2050 stojaków rowerowych przy stołecznych ulicach i propozycje nowych ścieżek rowerowych oraz zabezpieczenia finansów na dokończenie ubiegłorocznych projektów. Zgłoszono także weekendowe wycieczki z przewodnikiem dla dzieci i młodzieży, zakup ambulansu dla ulicznego patrolu medycznego czy budowy pierwszego w stolicy stadionu do futbolu amerykańskiego oraz największego w Polsce skateparku z lodowiskiem, parkiem trampolin i wrotowiskiem.

Wśród zgłoszonych projektów są także kontrowersyjne inicjatywy. 700 tys. zł chcą przeznaczyć inicjatorzy projektu Łuku LGBT+ na pl. Zbawiciela. "Czas, by tęcza wróciła!” – piszą pomysłodawcy i domagają się wywieszenia tęczowych flag w każdej dzielnicy Warszawy. Ponad 1 mln zł ma z kolei kosztować projekt edukacji seksualnej dla młodzieży i rodziców. Zajęcia miałyby odbywać się w "przestrzeniach sąsiedzkich we wszystkich dzielnicach Warszawy”.

Dzielnicowych projektów wpłynęło 1551. Najaktywniejsi okazali się mieszkańcy: Bielan, którzy zgłosili 130 projekty, Mokotowa - 124, Wawra - 117 i Targówka - 105 projektów. Z takiej okazji skorzystało ponad 800 mieszkańców, najaktywniejsza osoba zgłosiła ich aż 23.

Teraz projekty pod kątem formalnym i merytorycznym ocenią urzędnicy, sprawdzą, m.in.: czy zgłoszona propozycja jest zgodna z obowiązującym prawem, możliwa do realizacji we wskazanej lokalizacji, dostępna dla mieszkańców i możliwa do realizacji w ciągu roku. Weryfikacja wniosków potrwa do 4 maja, następnie od 15 do 30 czerwca na zaakceptowane przez urzędników projekty zagłosują mieszkańcy. Te, które otrzymają największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane. Miasto przeznaczy na ten cel ponad 100 mln zł. Ze wszystkimi zgłoszonymi projektami można się zapoznać na stronie www.bo.um.warszawa.pl.