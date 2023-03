Po trzęsieniu ziemi, które 6 lutego uderzyło w Turcję i Syrię, Caritas Polska zebrała dla poszkodowanych 11 mln zł od polskich darczyńców. Potrzeby są nadal ogromne – w samej Syrii ponad 900 tys. ludzi pozostaje bez dachu nad głową. Po przekazaniu pierwszych transz niezbędnej pomocy żywnościowej, medycznej i humanitarnej przygotowujemy się do długofalowego wspierania Syryjczyków w zapewnieniu im schronienia i odbudowie ich kraju.

Trzęsienie ziemi z 6 lutego pochłonęło ponad 55 tys. ofiar śmiertelnych, a ponad 129 tys. osób zostało rannych. Większość poszkodowanych mieszka w Turcji, jednak to sytuacja Syryjczyków jest znacznie trudniejsza.

Skutki wojny domowej i trzęsienia ziemi

W Syrii wciąż trwa wojna domowa – 15 marca mija 12 lat od jej rozpoczęcia. Choć działania zbrojne od dłuższego czasu nie są już tak intensywne jak w szczycie brutalnego konfliktu, w niektórych regionach kraju wciąż dochodzi do walk. Sytuacja humanitarna jeszcze przed trzęsieniem ziemi była tragiczna. Brakuje dostępu do podstawowych usług i zasobów, takich jak energia elektryczna, służba zdrowia czy edukacja. Koszty podstawowego koszyka żywnościowego jeszcze przed trzęsieniem ziemi rosły z miesiąca na miesiąc, a możliwości znalezienia stabilnego zatrudnienia są niewielkie. 80% Syryjczyków żyje w ubóstwie, ponad połowa populacji kraju pozostaje wewnętrznie przesiedlona.

Trzęsienie ziemi oraz wstrząsy wtórne naruszyły tysiące budynków, które grożą zawaleniem. Poszkodowani, przebywający w tymczasowych schronieniach, cierpią z powodu stanów lękowych, bezsenności, stresu pourazowego. Ponad 450 szkół w Syrii zostało uszkodzonych – dotąd tylko 10% uczniów wróciło do nauki w Aleppo, 30% w Tartusie, a 3% w Latakii.

W najbardziej dotkniętych kataklizmem regionach szybko rosną ceny żywności – w Hamie mąka pszenna podrożała o 20% w ciągu miesiąca, w Aleppo o 14%. Zostało uszkodzonych 7 szpitali i 145 placówek medycznych; tysiące Syryjczyków, w tym dzieci i kobiety w ciąży, zagrożone są niedożywieniem i epidemią cholery.

Caritas Polska od 2016 roku pomaga cierpiącym Syryjczykom w ramach programu Rodzina Rodzinie, dzięki któremu najuboższe rodziny mają szansę na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Udzielamy także wsparcia lokalnym przedsiębiorcom oraz uczestniczymy w remontach szkół w programie Szkoła Szkole.

11 mln zł dla Syrii i Turcji

– Powoli dociera do nas ogromna skala tragedii – mówi Dominik Derlicki, szef misji Caritas w Syrii i Libanie. – Ponad 20 mln osób zostało dotkniętych skutkami katastrofy. W Syrii, poza zabitymi i rannymi, ponad 900 tys. osób straciło dach nad głową, a często także dorobek całego życia. Caritas Polska pomaga im od samego początku. W pierwszych dniach po trzęsieniu ziemi, wraz z naszymi lokalnymi partnerami, rozdaliśmy 1300 materacy dla 13 schronisk i punktów oferujących pomoc w Aleppo, 1000 paczek żywnościowych dla osób poszkodowanych – jedna paczka starczy rodzinie na około miesiąc – oraz koce dla Syryjczyków, którzy schronili się w szkole ojców mechitarystów w Aleppo.

– W Turcji wsparliśmy finansowo działalność szpitala polowego Wojska Polskiego, a także naszych lokalnych partnerów, którzy rozdają ciepłe posiłki i artykuły higieniczne poszkodowanym – dodaje Dominik Derlicki. – Łączna kwota uzbierana na rzecz Syrii i Turcji to ponad 11 milionów złotych. Środki te przeznaczymy na bezpośrednią pomoc na miejscu, współpracując z partnerskimi organizacjami z sieci Caritas – mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Organizujemy długofalową pomoc

Obecnie Caritas Polska planuje długofalową pomoc na rzecz potrzebujących. W Syrii w ramach konsorcjum z siostrzanymi organizacjami z sieci Caritas zorganizujemy wsparcie dla ponad 20 tysięcy osób. W tej liczbie 2694 rodziny z miast Aleppo, Hama, Tartus i Latakia otrzymają bezpośrednią pomoc finansową przez 6 miesięcy. Osoby, które straciły dach nad głową, otrzymają dopłaty do czynszu w tymczasowych mieszkaniach. Dofinansujemy remont 320 domów i 10 szkół, zapewnimy także pomoc psychologiczną dla 4146 osób.

W Turcji w ramach mechanizmu szybkiego reagowania pomocowego w sieci Caritas przekazaliśmy wsparcie finansowe, z którego skorzysta łącznie 5 tys. osób, wśród nich osoby starsze i rodziny z dziećmi, które będą mogły zaspokoić potrzeby żywnościowe i higieniczne. Lokalna Caritas zapewni m.in. 2 tys. zestawów podstawowej higieny oraz 1,5 tys. zestawów żywnościowych, 2,2 tys. artykułów do przetrwania zimy (ciepłe ubrania i opał), 12,5 tys. ciepłych posiłków oraz 100 zestawów do higieny niemowląt.

