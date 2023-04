Na ŚDM w Lizbonie pojedzie około 25 tys. Polaków  

Już mniej niż 100 dni pozostało do rozpoczęcia 37. Światowych Dniach Młodzieży (ŚDM) w Lizbonie. W związku z tym poszczególnych diecezjach młodzież organizuje w tych dniach okolicznościowe studniówki. Dotychczas zarejestrowało się 15 tys. Polaków, ale jak przekazał KAI ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego (KBO) ŚDM, do Portugalii pojedzie prawdopodobnie nawet 25 tys. młodzieży z naszego kraju.

Wydarzenie, w którym weźmie udział papież Franciszek, odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 1-6 sierpnia pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39).

17 czerwca odbędzie w Częstochowie tzw. krajowe posłanie młodzieży na ŚDM w Lizbonie.

W tych dniach w różnych częściach Polski odbywają się natomiast organizowane przez młodzież okolicznościowe “studniówki”. Miały one miejsce m.in. w Bydgoszczy, Gliwicach i Krakowie. Taki właśnie “studniówkowy” charakter będzie miał także Śląski Bal Młodych organizowany 6 maja w Gliwickiej Arenie.

“To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego przeniesiesz się na Światowe Dni Młodzieży, doświadczając wiele radości poprzez wspólną modlitwę oraz bezalkoholową zabawę” - zachęcają organizatorzy. Bal jest kontynuacją organizowanych już wcześniej i cieszących się sporą popularnością Studniówek ŚDM.

W Śląskim Balu Młodych wezmą udział setki młodych ludzi ze Śląska i nie tylko. “Jeżeli chciałbyś poczuć radość młodego i żywego Kościoła, dołącz do grona szczęśliwców jeszcze dzisiaj!” - czytamy na stronie Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Obecnie zarejestrowanych jest 15 tys. uczestników z Polski, ale zdaniem ks. Tomasza Koprianiuka, dyrektora Biura, do Portugalii wybierze się nawet 25 tys. młodych z naszego kraju. “Jestem tym pozytywnie zaskoczony i to bardzo” - powiedział KAI ks. Koprianiuk.

Jego zdaniem, Polacy będą na czwartym miejscu pod względem liczby uczestników spoza Portugalii. Więcej będzie zapewne Hiszpanów, Francuzów i Włochów, ale, jak ocenia duchowny, biorąc pod uwagę także odległość dzielącą nasz kraj od Portugalii, czwarta pozycja naprawdę może cieszyć.

Młodzież uczestniczy w wielu różnych inicjatywach przygotowujących do ŚDM. To nie tylko studniówki i bale, ale też cykliczne wydarzenia religijne, które w tym roku będą szczególnie skoncentrowane na sierpniowych ŚDM. Chodzi tu np. o Jerycho Młodych - coroczne spotkanie młodzieży diecezji siedleckiej w Pratulinie, skąd pochodzą błogosławieni Męczennicy Podlascy.

Młodzież zbiera pieniądze na wyjazd, m.in. dzięki organizowanym przez siebie kwestom i środkom uzyskanym z działalności przyparafialnych kafejek.

Krajowe Biuro Organizacyjne współpracuje też z katolickimi ośrodkami polonijnymi tak, żeby do Portugalii mogło pojechać jak najwięcej młodych Polaków mieszkających poza ojczyzną.

Koszt osobowy dwutygodniowego pobytu w Portugalii - tzn. obejmującego udział w Dniach w Diecezjach oraz tygodniowych wydarzeniach w Lizbonie oraz przeloty - to około 4 tys. zł.

Spotkanie centralne, które odbędzie się w Lizbonie w dniach 1-6 sierpnia, tradycyjnie już zostanie poprzedzone Dniami w Diecezjach. Odbędą się one w dniach 26-31 lipca. Pielgrzymów z całego świata przyjmie wówczas 17 portugalskich diecezji, w tym dwie obejmujące tereny wyspowe.

Dni w Diecezjach to czas przed tygodniem wydarzeń centralnych ŚDM, poświęcony na lepsze poznanie lokalnego Kościoła i spędzenie czasu z mieszkańcami Portugalii. Pielgrzymi będą zaproszeni do udziału w programie duchowym i kulturalnym, przygotowanym przez każdą z diecezji. Młodzi zamieszkają przeważnie w domach portugalskich rodzin, co pozwoli im jeszcze lepiej poznać lokalną wspólnotę.

Podczas wydarzeń centralnych w Lizbonie zaplanowano tradycyjny Festiwal Młodych. W programie znajdą się koncerty, widowiska taneczne, spektakle, rozgrywki sportowe, pokazy filmowe, konferencje i spotkania ewangelizacyjne w kościołach.

Planowane jest urządzenie sceny polskiej, na której artyści z naszego kraju będą mogli zaprezentować swoje talenty muzyczne i teatralne w służbie ewangelizacji. KBO chce, aby jak najwięcej młodych z Polski oraz środowisk polonijnych włączyło się we wspólne przeżywanie finału ŚDM w Lizbonie.

Na stronach https://sdmpolska.pl/hymn i na YouTube dostępna jest polska wersja hymnu Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie ("Ha pressa no ar", pol. "W powietrzu jest pośpiech"). Nagranie zrealizowano we współpracy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM oraz Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Logo ŚDM w Lizbonie przedstawia krzyż, w który wpisany jest płomień symbolizujący Ducha Świętego, oraz droga nawiązująca do tradycji pielgrzymowania, bliskiej mieszkańcom Portugalii i stanowiącej jeden z ważnych wymiarów ŚDM. W logotypie umieszczono też różaniec - to nawiązanie do duchowości maryjnej, silnie obecnej w portugalskim Kościele, a zwłaszcza do historii fatimskich objawień. Jednym z elementów jest też podobizna Maryi, przedstawionej jako młoda dziewczyna, gotowa do drogi i do odpowiedzi na Boże wezwanie.