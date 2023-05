Arcybiskup potężnej metropoliii nowym szefem Caritas Internationalis  

Abp Kikuchi jest przewodniczącym Konferencji Biskupów Japonii i sekretarzem generalnym Federacji Konferencji Biskupów Azji (FABC). Z pracami Caritas japoński werbista jest związany od trzech dekad, przypomniały media: już w 1995 r. był wolontariuszem w obozie dla uchodźców w Bukavu, ówczesnym Zairze. Kierował japońską Caritas jako dyrektor wykonawczy w latach 1999-2004 oraz jako jej przewodniczący w latach 2007-2022. Był także przewodniczącym Caritas Azja w latach 2011-2019, członkiem Komitetu Wykonawczego Caritas Internationalis w latach 1999-2004 oraz członkiem Rady Reprezentantów w latach 2011-2019.

W pierwszym oświadczeniu nowy przewodniczący podkreślił, że Caritas musi być „w pierwszej linii organizacji, które przyjmują ubogich i słabych, towarzyszą im, służą i bronią”. Tę misję muszą podtrzymywać z całą uwagą wszyscy członkowie organizacji, „a ja chcę być tym, który wraz z sekretarzem generalnym poprowadzi całą organizację do wypełnienia tej ważnej misji Kościoła”. Arcybiskup zwrócił się do zgromadzonych delegatów ze wszystkich krajów, że pragnie zaprosić wszystkich do „wspólnego kroczenia tą drogą”.

W przesłaniu wideo po swoim wyborze abp Kikuchi przyznał że wynik wyboru jest dla niego „zaskoczeniem”. Podkreślił, że zadaniem Caritas jest nie tylko zapewnienie żywności, schronienia i opieki medycznej ludziom w potrzebie. Ważne jest, aby pośród cierpienia spowodowanego klęskami żywiołowymi, konfliktami i różnymi trudnościami dawać nadzieję, a ludziom dotkniętym dać znać, że ich los nie spotka się z obojętnością, nie będzie też zapomniany. Nadziei jednak nie można przynieść z zewnątrz.

„Nadzieja musi zrodzić się w ludziach, którzy odczują, że jesteśmy u ich boku i im towarzyszymy” - powiedział.

Abp Isao Kikuchi urodził się 1 listopada 1958 w Iwate. W marcu 1985 złożył śluby wieczyste w zakonie werbistów, a w rok później przyjął święcenia kapłańskie. Zaraz potem przez osiem lat był proboszczem w wiejskiej parafii w Ghanie, w Afryce. Sakrę biskupią - wówczas dla japońskiej diecezji Niigata - otrzymał w 2004 r., a w 2017 r. został mianowany arcybiskupem Tokio.

Poprzednikiem abp. Kikuchiego na urzędzie przewodniczącego Caritas Internationalis był pochodzący z Filipin kard. Luis Antonio Tagle. W listopadzie 2022 roku papież Franciszek zaskakująco odwołał całe kierownictwo Caritas Internationalis i komisarzem nadzwyczajnym mianował świeckiego Włocha Piera Francesco Pinellego. Nastąpiło to po ocenie biura Caritas Internationalis w Rzymie, które liczy zaledwie kilkudziesięciu pracowników. Według doniesień medialnych mówiono o atmosferze mobbingu. W papieskim dekrecie jako powód podano poprawę norm i procedur zarządzania.

Abp Kikuchi w sobotnich wyborach pokonał Josepha Soueifa, arcybiskupa Trypolisu w Libanie. Zgromadzenie generalne, w którym uczestniczy 400 delegatów ze 150 krajów świata, przebiega pod hasłem „Wkroczyć na nowe drogi braterstwa”. Jego obrady potrwają do 16 maja.