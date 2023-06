Papież: jak Piotr i Paweł iść za Jezusem i głosić Go światu  

W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia swym uczniom pytanie: „za kogo Mnie uważacie?” Św. Piotr odpowiada słynnym i trafnym wyznaniem wiary w Mesjasza, Syna Boga żywego. Jednakże, jak zauważa Franciszek, prawdziwą odpowiedź na to pytanie, daje on całym swoim życiem, począwszy od dnia, kiedy natychmiast zostawia wszystko i idzie za Jezusem.

Pójścia za Jezusem nie można odkładać na potem

„Właśnie podążając za Panem, uczymy się poznawać Go każdego dnia; stając się Jego uczniami i przyjmując Jego Słowo, stajemy się Jego przyjaciółmi i doświadczamy Jego miłości, która nas przemienia. Owo „natychmiast” odnosi się również do nas: o ile możemy odkładać w życiu bardzo wiele rzeczy, to podążanie za Jezusem nie może być odkładane; tutaj nie możemy się wahać, nie możemy szukać wymówek. I uważajmy, ponieważ niektóre wymówki noszą pozory duchowości, jak wtedy, gdy mówimy „nie jestem godzien”, „nie jestem w stanie”, „co mogę zrobić?”. Jest to przebiegłość diabła, który kradnie nam ufność w Bożą łaskę, sprawiając, że wierzymy, iż wszystko zależy od naszych zdolności. Natychmiast oderwijmy się od naszych ziemskich gwarancji i podążajmy za Jezusem każdego dnia: oto przesłanie, które Piotr kieruje do nas dzisiaj, zapraszając do bycia Kościołem w naśladowaniu. Kościołem, który pragnie być uczniem Pana i pokornym sługą Ewangelii.“

Z kolei w wypadku św. Pawła jego odpowiedzią na spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem na drodze do Damaszu było niestrudzone przepowiadanie Ewangelii. Poświęca on swe życie przemierzaniu lądów i mórz, bez względu na trudy i prześladowania, by głosić Chrystusa.

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii