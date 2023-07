Kard. Zuppi: nie mamy jeszcze planu, który prowadziłby do negocjacji  

Bardzo martwimy się o ofiary. Zastanowimy się z papieżem nad tym, co usłyszeliśmy, nie mamy jeszcze planu, który mógłby przyczynić się do rozpoczęcia negocjacji – powiedział kardynał Matteo Zuppi, arcybiskup Bolonii i przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. Na marginesie obchodów 10. rocznicy podróży papieża Franciszka na Lampedusę, która odbyła się w Villa Pallavicini w Bolonii purpurat krótko skomentował swoją niedawną podróż do Moskwy, w ramach misji powierzonej jemu przez Ojca Świętego.