Dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej  

Tegoroczne święto przypada w Roku Jubileuszowym o. Augustyna Kordeckiego w 350. rocznicę śmierci i 420. urodzin paulina, który pokolenia Polaków uczył, że Pani Jasnogórska „od burzących kolubryn jest mocniejsza” i zachęcał do bezgranicznej ufności w Jej opiekę. Fakt ocalenia klasztoru uznano za dowód opieki Matki Bożej, którą król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. r. ogłosił we Lwowie Królową Korony Polskiej. - Ten heroizm, ufność i nadzieja się opłaciły, bo nie tylko Jasna Góra się obroniła, ale stała się symbolem oporu, który pomagał potem moralnie tym, którzy wyzwalali Ojczyznę spod szwedzkiej nawały. Jasna Góra stała się symbolem bohaterskiej obrony wbrew nadziei także na nasze czasy - powiedział przeor Jasnej Góry, o. Samuel Pacholski i podkreślił, że częstochowskie sanktuarium wciąż pozostaje miejscem, do którego przychodzi się po nadzieję, w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym.

Sumę odpustową pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka poprzedzi o 9.00 modlitwa za Ojczyznę.

Podczas Mszy św. o 11.00 ponowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. To modlitwa w formie przyrzeczenia, autorstwa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Powstały w roku 300-lecia lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza jako swoisty program odnowy życia religijnego i moralnego narodu. Śluby zawierają m.in. zobowiązanie do ochrony życia, nierozerwalności małżeństwa, umacniania rodziny, dbałości o pokój, sprawiedliwość, dobre współżycie sąsiedzkie i społeczne oraz walki ze społecznymi przywarami: lenistwem, lekkomyślnością, marnotrawstwem, pijaństwem i rozwiązłością.

Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego bł. kard. Wyszyński napisał podczas swego uwięzienia przez komunistyczne władze w Komańczy – między 29 października 1955 r. i 28 października 1956 r. W trakcie rocznego internowania w tym miejscu prymas napisał też m.in. Wielką Nowennę Tysiąclecia, przygotowujące Polskę do obchodów 1000-lecia chrztu.

Słowa odczytane na Jasnej Górze pod jego nieobecność 26 sierpnia 1956 r., w obecności około miliona wiernych, nawiązywały do Ślubów Lwowskich, które złożył w czasie potopu szwedzkiego król Jan Kazimierz, oddając cały naród w opiekę Matce Bożej. Śluby odczytał wówczas bp Michał Klepacz; na pustym fotelu nieobecnego prymasa Wyszyńskiego położono kwiaty.

Przeor Jasnej Góry podkreśla, że najważniejszy dla nas jest teraz ten wymiar duchowości, która „łączy się z przyjęciem Maryi jako strażniczki naszej wiary, jako Tej która dba o to, abyśmy w tej wierze dojrzewali, byśmy wypełniali zobowiązania chrzcielne, które w sposób szczególny językiem kard. Wyszyńskiego znalazły odzwierciedlenie także w Ślubach Narodu w 1956 roku”. - Śluby stanowią uszczegółowienie tego, co każdy chrześcijanin wypowiada w momencie chrztu św., kiedy wyrzeka się grzechu, diabła, wszystkich jego działań i wyznaje wiarę w Trójjedynego Boga. Wiąże się też na wieczność z Kościołem, jako tym widocznym Ciałem Mistycznym Chrystusa, w którym dokonuje się odkupienie człowieka - wyjaśniał jasnogórski przeor.

Dziś odbędzie się także I Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich Do Gospodyni Narodu. Jej organizatorem jest Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich, założony w Jędrzejowie w diec. kieleckiej. Uczestniczki pielgrzymki wezmą także udział w sumie odpustowej.

Jak zwykle w święto Matki Bożej Jasnogórskiej, która jest patronką arch. częstochowskiej, wieczornej Mszy św., o godz. 19.00 przewodniczyć będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Podczas tej Mszy św. odbędzie się także konsekracja wdów.

Obchodzona dziś uroczystość NMP Częstochowskiej ściśle jest związana z sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze, w którym od końca XIV wieku otaczany jest wielką czcią obraz Bożej Rodzicielki.

O ustanowienie święta Matki Bożej Częstochowskiej ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1665 r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie Mszy św. wotywnych. Dopiero papież Pius X w 1904 r. zatwierdził uroczystość NMP Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Na prośbę biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego i polskich paulinów zatwierdził święto Matki Bożej Częstochowskiej w rycie I klasy z oktawą dla Jasnej Góry. Święto to miało być obchodzone w środę po 24 sierpnia. Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r.

W 1931 r. papież Pius XI ustalił jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.