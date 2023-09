Wenecja. Bilet za 5 euro ma zniechęcić turystów  

Wenecja ma dość tłoku turystycznego. „Aby zwiedzić miasto sztuki, turyści będą musieli zarezerwować pobyt i kupić bilet w cenie 5 euro. Eksperyment rozpocznie się w 2024 r. i obowiązywać będzie ok. 30 dni w roku – w długie weekendy wiosenne i weekendy letnie” – pisze „Avvenire”, największy włoski dziennik katolicki.

Taką decyzję zatwierdziła wenecka Rada Miejska 5 września, szczególnie by ukrócić wizyty jednodniowe typu „wpadnij i uciekaj”. Ideę wytłumaczyła radna ds. turystyki Simone Venturi: „Stawiamy się w pozycji prekursora na poziome światowym, świadomi pilnej potrzeby znalezienia nowej równowagi pomiędzy prawami tych, którzy w Wenecji mieszkają, uczą się i pracują, i tych, którzy odwiedzają miasto”.

Pomysł ma zwolenników i przeciwników. Ci ostatni uważają go za niewystarczający i domagają się ustalenia „maksymalnego obciążenia miasta”, jak i deklaracji, na co zostaną wydane pieniądze pochodzące z biletów.

Zajmujące się turystyką stowarzyszenia podkreślają, że problem nie dotyczy tylko Wenecji i może zostać przeszczepiony także do innych przepełnionych turystami miejsc we Włoszech – od Cinque Terre po San Gimignano. Taką decyzję podjęto już w Riomaggiore – pierwszym z liguryjskich miasteczek Cinque Terre, gdzie płatny ma być od 1 lipca 2024 r. odcinek Via dell’Amore (Drogi Miłości). „Ścieżka ta została zamknięta w 2012 r. z powodu osunięcia się ziemi i po pracach zabezpieczających otwarto pierwsze 170 metrów ” – przypomina „Avvenire”. Także tutaj planowane jest eksperymentalne wprowadzenie opłaty w wysokości 5 euro i ograniczenie wstępu do 30 osób naraz.

Natomiast kolejne trzy z pięciu miasteczek Cinque Terre – Monterosso, Vernazza i Corniglia – są przeciwne pomysłowi, promując się hasłem: „Prawdziwa miłość nie ma ceny”.