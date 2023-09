Do czerpania inspiracji z postawy błogosławionej rodziny Ulmów i uczenia się od nich pobożności do Najświętszego Serca Pana Jezusa zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Wziął w niej między innymi udział metropolita przemyski, abp Adam Szal, który wraz z delegacją przekazał relikwie nowych błogosławionych.

Oto słowa Ojca Świętego:

Pozdrawiam serdecznie Polaków, a w szczególny sposób arcybiskupa Adama Szala, który wraz z delegacją przywiózł do Rzymu relikwie nowych błogosławionych męczenników: Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga dzieci. Niech ta Rodzina Błogosławionych będzie dla was i dla polskich rodzin wzorem pobożności do Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego obraz, jaki dzisiaj pobłogosławię, będziecie czcili w czasie peregrynacji w waszej archidiecezji. Wszystkim wam błogosławię.

Zobacz też:

Papieską katechezę streścił po polsku red. Krzysztof Bronk z Sekcji Polskiej radia Watykańskiego:

W cyklu katechez o świadkach głoszenia Ewangelii przypominamy dziś postać bł. José Gregorio Hernándeza Cisnerosa z Wenezueli. Był on wybitnym lekarzem, profesorem uniwersyteckim i naukowcem. W pamięci swego ludu zapisał się jako lekarz ubogich i apostoł miłosierdzia. Urodził się w 1864 r. W młodości kilkakrotnie próbował zostać zakonnikiem i księdzem, ale uniemożliwiły mu to problemy zdrowotne. Słabość fizyczna nie zamknęła go jednak w sobie. Dzięki niej stał się lekarzem jeszcze bardziej wrażliwym na potrzeby innych. Medycynę, opiekę nad chorymi traktował jako swoiste kapłaństwo. Swą gorliwość czerpał z oparcia na łasce Bożej oraz z zażyłości z Panem. Był człowiekiem modlitwy. Codziennie uczestniczył we Mszy św. i odmawiał różaniec. Podczas I wojny światowej ofiarował Bogu swoje życie za pokój w Europie. Kiedy dowiedział się, że traktat pokojowy został podpisany, zrozumiał, że jego ofiara została przyjęta, a jego misja na ziemi dobiega końca. Tego samego dnia, kiedy szedł z lekarstwem do chorego został potrącony przez samochód. Zmarł w szpitalu z imieniem Matki Bożej na ustach. Jego przykład pokazuje nam, że jako chrześcijanie nie możemy pozostać obojętni na współczesne problemy społeczne, ekonomiczne i polityczne. Wszyscy mamy się w tych sprawach modlić oraz zabiegać o pokój i sprawiedliwość w prawdzie. W tym także przejawia się gorliwość apostolska.

Zobacz też:

W dzisiejszej audiencji udział wzięli: Członkowie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego (instytut życia konsekrowanego); pielgrzymi z parafii św. Michała Archanioła w Pobiedziskach (arch. gnieźnieńska); z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce oraz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grzybnie (diec. toruńska); z parafii świętych Pierwszych Męczenników Polski z Częstochowy; z parafii św. Jakuba Apostoła z Olsztyna; Grupa międzyparafialna z Włocławka; pielgrzymi z Rzeszowa a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.