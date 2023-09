Milion serc bijących dla pokoju!  

Dzieci usiadły w kole. Otoczyły świecę. Chwyciły za różaniec. Rozpoczęła się modlitwa. Każde „Zdrowaś Maryjo”, każde „Ojcze nasz”, każde „Chwała Ojcu…” było wypowiadane z myślą o tych, którzy cierpią. Najmłodsi z jednej z poznańskich szkół podstawowych, którzy przed rokiem wzięli udział w akcji zainicjowanej przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie, nie widzieli wojny. Ale nie trzeba im tłumaczyć, że gdy ktoś płacze, traci dom, musi uciekać, to zderza się z ogromnym dramatem. „Wydaje się nam często, że nie mamy na ten dramat żadnego wpływu, ale wtedy przez naszą bezsilność przebija się wołanie Matki Bożej z Fatimy: +Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata+” – zauważa ks. prof. Waldemar Cisło. Te słowa, jak co roku, towarzyszą ogólnoświatowej kampanii modlitewnej pod hasłem „Milion dzieci modli się na różańcu”. Jej kolejna edycja planowana jest na 18 października.

W liście, jaki do uczestników tegorocznej kampanii skierowali ks. kard. Mauro Piacenza oraz ks. Anton Lässer CP, asystent kościelny PKWP, pojawia się zachęta, by nie wątpić w siłę różańca. „Skąd bierze się to przekonanie? Z jednej strony z tego, że Matka Boża prosi o to w objawieniach zatwierdzonych przez Kościół! Po drugie, ponieważ jest to doświadczenie Kościoła i wielu jego świętych, potwierdzone przez Doktrynę Kościoła i zgodne z naszym chrześcijańskim zmysłem wiary” – czytamy.

Ks. prof. Waldemar Cisło dodaje, by pamiętać zwłaszcza o słowach św. o. Pio. „Stwierdził, że +gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem+. Pokój jest intencją, jaka nam towarzyszy, gdy gromadzimy najmłodszych z całego świata” – podkreśla wykładowca UKSW.

Z wyliczeń PKWP wynika, że liczba uczestników z Polski wzrasta z każdą edycją. W 2020 roku razem z Papieskim Stowarzyszeniem modliło się 67 tys. najmłodszych, w 2021 było ich 75 tys., a w roku 2022 rekordowe 250 tys. W zestawieniu z danymi z całego świata, troje na dziesięcioro dzieci, które tego samego dnia odmawiały różaniec w intencji pokoju, pochodziło z naszego kraju.

„Modlitwie dzieci w wielu miejscach towarzyszyły: śpiew, gra na gitarze, dekoracje nawiązujące do kampanii, samodzielne wykonywanie różańca, przygotowanie gazetki szkolnej, katechezy poprzedzające kampanię, a nawet konkursy wewnątrzszkolne” – mówi Malwina Wyszyńska, która koordynuje w Polsce akcję „Milion dzieci modli się na różańcu”.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca, by udział w kampanii nie ograniczał się wyłącznie do jednego dnia, ale został poprzedzony wspólnymi przygotowaniami, w jakie zostaną włączone dzieci. Malwina Wyszyńska dostrzega, że na tym polu ogromne zasługi mają rodzice, katecheci i dyrektorzy szkół. „To ich pasja i determinacja sprawiły, że kampania stała się tak znaczącym wydarzeniem!” – mówi. W swoich podziękowaniach podkreśla, że w kampanii „Milion dzieci modli się na różańcu” zawsze jest miejsce dla rodziców i wychowawców. „Ich miłość i troska kształtują młode pokolenie, ucząc je wartości modlitwy i jedności” – dodaje.

Wspólna modlitwa dzieci odbędzie się 18 października o godz. 9.00. Najmłodsi odmówią różaniec w łączności ze swoimi rówieśnikami z całego świata. Udział w wydarzeniu można zgłaszać na www.modlitwamilionadzieci.pl. Na stronie katecheci, wychowawcy, dyrektorzy szkół i rodzice znajdą materiały przygotowane z myślą o tegorocznej kampanii.