Dzień Dziecka Utraconego to dzień szczególnej pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzinami i o ich rodzinach.

Z tej okazji w wielu miastach w Polsce odprawiane są w najbliższych dniach msze św. w intencji zmarłych dzieci i ich rodziców oraz organizowane są spotkania, podczas których rodzice mogą podzielić się swoim bólem oraz doświadczyć wspólnoty z osobami, które również przeżyły śmierć dziecka.

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin (KODR) poinformował, że 11 października o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie on-line nt. wspierania osób w sytuacji szeroko rozumianej straty i żałoby. Zapisy na webinar odbywają się przez stronę www.webinary.pro-life.pl.

"Z okazji Dnia Dziecka Utraconego prowadzące webinar przygotowały również publikację pt. "Jesteś. Doświadczenie poronienia". Można ją bezpłatnie pobrać ze strony www.pro-life.pl" - przekazał KODR.

Obchody związane z Dniem Dziecka Utraconego w diecezji ełckiej w tym roku odbędą się w Ełku, w sobotę, 14 października 2023 r. Msza św. będzie sprawowana o godzinie 10.00 w parafii katedralnej pw. św. Wojciecha w Ełku. Po wspólnej Eucharystii nastąpi złożenie urny z prochami dzieci w Grobie Dzieci Utraconych na Cmentarzu Komunalnym nr 1 w Ełku. Od kilku już lat w ceremonii pogrzebowej biorą udział duchowni innych wyznań.

W Suwałkach, msza św. ze szczególnym nabożeństwem będzie sprawowana w niedzielę 15 października 2023 r. o godzinie 17.00, w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W tym mieście pochówki dzieci nienarodzonych odbywają się cztery razy w roku. Grób Dzieci Nienarodzonych znajduje się na cmentarzu komunalnym w Suwałkach przy ul. M. Reja.

W diecezji gliwickiej obchody odbędą się 14 października w parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach. Wszystko rozpocznie o godz. 16.00 nowenna do Matki Bożej Zbrosławickiej i litania do Maryi, Matki osieroconych i dzieci utraconych. Następnie mszy św. i procesja do Pomnika Dzieci Utraconych. Wszystko zwieńczy akt zawierzenia.

W archidiecezji poznańskiej główne obchody odbędą się w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego na poznańskiej Starołęce. Po mszy św. o godz. 18.00 zaplanowany jest poczęstunek i spotkanie. Wsparciem kobiet, rodzin i par po stracie dziecka zajmuje się w parafii Poradnia Carissima.

W archidiecezji częstochowskiej 15 października planowana jest msza św. w sanktuarium św. Józefa o godz. 18.00. W programie będzie m.in. różaniec, świadectwo rodziców po stracie dziecka. Obchody zakończy adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której, każdy rodzic dotknięty stratą będzie mógł zapalić światełko jako symbol pamięci jego utraconego Dziecka.

Podobne obchody odbędą się w parafii Narodzenia Pańskiego w miejscowości Pajęczna, w kościele p.w. św. Ojca Pio w Radomsku, w klasztorze Sióstr Bernardynek w Wieluniu oraz w bazylice św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

W archidiecezji siedleckiej obchody odbędą się 16 października w parafii katedralnej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Po mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się pochówek dzieci utraconych na Cmentarzu Janowskim. Podobne wydarzenie odbędzie się w sobotę 14 października o godz. 10.00 w parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie.

W archidiecezji katowickiej obchody odbędą się 16 października o godz. 17.00 w kaplicy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Po mszy św. pod przewodnictwem bp Grzegorza Olszowskiego zaplanowane jest spotkanie dla rodziców oraz krewnych którzy przeżyli śmierć nienarodzonego dziecka.

Obchody Dnia Dziecka Utraconego pierwszy raz zorganizowano w 1988 r. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest obchodzony od 18 lat. Ma uwrażliwić społeczeństwo i zmienić stereotypy, jeśli chodzi o podejście do tego traumatycznego wydarzenia, jakim jest poronienie. Datę obchodów ustalono na 15 października, ponieważ, licząc umownie od 1 stycznia, tyle trwałaby ciąża.

Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przygotowała pomoce duszpasterskiej dla rodziców po stracie nienarodzonego dziecka. Opracowanie zawiera materiały z dziedziny psychologii, prawa, teologii i liturgiki.

Kościół Ducha Świętego przy ul. Długiej w Warszawie jest diecezjalnym sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. Przy tej świątyni w 1987 r. powstało Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Od ponad czternastu lat z tej świątyni wyrusza, co roku Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę.