Planetarium Śląskie dołączyło do międzynarodowej akcji NASA International Observe the Moon Night. W sobotę po południu i wieczorem przygotowano tam obserwacje, prezentacje i specjalny seans muzyczny, który poprowadzi dziennikarz muzyczny Piotr Metz.

W ramach akcji NASA International Observe the Moon Night na całym świecie 21 października odbywają się obserwacje Księżyca, prezentacje, wykłady, koncerty i pokazy poświęcone Srebrnemu Globowi. Jak wynika z informacji rzecznika Planetarium Jarosława Juszkiewicza, w sobotę od 17:30 do 22:00 na tarasie obserwatorium astronomicznego placówki będzie można spojrzeć na Księżyc przez teleskop lub lunetę.

Nieco niżej, na zegarze słonecznym, od godziny 18:00 do 22:00 odbywać się będą prezentacje i prelekcje dotyczące Księżyca, naturalnych satelitów w Układzie Słonecznym oraz programu Apollo. Darmowy program uzupełnią warsztaty dla dzieci "Ale faza! Rzecz o Księżycu".

Atrakcją wieczoru będą dwa seanse muzyczne "The Dark Side Of The Moon", z ruchomą grafiką przygotowaną przez Warner Music okazji 50-lecia wydania albumu grupy Pink Floyd. Muzyczny seans pod gwiazdami, któremu towarzyszyć mają kosmiczne animacje przygotowane przez Planetarium Śląskie, poprowadzi dziennikarz muzyczny Piotr Metz.

Księżycowa noc będzie kolejnym już wydarzeniem tematycznym w Planetarium Śląskim, które zyskało nazwę Śląskiego Parku Nauki w czerwcu zeszłego roku, po blisko czteroletniej przerwie w działaniu na rozbudowę i modernizację. To obecnie największe w Polsce planetarium z ultranowoczesnym, hybrydowym systemem projektorów.

Planetarium Śląskie powstało w 1955 r. Zostało wtedy wyposażone m.in. w kilkakrotnie modernizowaną do 2018 r. aparaturę projekcyjną, umieszczoną pod 23-metrową kopułą, będącą ekranem sztucznego nieba. Widownia mieściła prawie 400 osób. Obiekt odwiedzało ok. 160 tys. osób rocznie. Po modernizacji i rozbudowie możliwe będzie zwiększenie tej liczby o połowę.

Kosztujące ponad 150 mln zł rozbudowa i modernizacja obiektu trwały od połowy 2018 r. Ponieważ charakterystyczna siedziba placówki wpisana jest na listę zabytków i nie można było naruszyć jej zewnętrznego kształtu, rozbudowy dokonano pod ziemią. Nowe obiekty umieszczono we wzgórzu będącym cokołem dla istniejących zabudowań, zapewniając dodatkowych 2,5 tys. mkw. przestrzeni.

W nowych podziemnych pomieszczeniach umieszczono m.in. ekspozycję prezentującą zagadnienia z trzech dziedzin, którymi zajmuje się placówka: sejsmologii, meteorologii i astronomii, a także sale wykładowe i pracownie. W sali projekcyjnej zmieniono układ widowni, umożliwiając ustawienie sceny i organizację innych, prócz projekcji, wydarzeń - konferencji, sympozjów czy koncertów.

Za wyświetlanie w Planetarium Śląskim ciał niebieskich przez 67 lat odpowiadał kilkakrotnie modernizowany projektor Zeissa. W 2018 r. został on zdemontowany i zakonserwowany - można go oglądać w nowej części Planetarium - Śląskim Parku Nauki.

Pod kopułą obiektu zainstalowano nową aparaturę - system hybrydowy złożony z dwóch głównych zsynchronizowanych ze sobą elementów: projektora gwiazd (tzw. Starball), umieszczonego w centralnym punkcie sali projekcyjnej i projektorów cyfrowych pracujących w rozdzielczości 4K, na brzegu ekranu.