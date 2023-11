Umowa koalicyjna (tekst dokumentu)  

Kandydatem koalicji na premiera jest szef PO Donald Tusk. Wicepremierami mają zostać prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski .

Kandydatami na marszałków Sejmu są: Szymon Hołownia - od 13 listopada 2023 do 13 listopada 2025 i Włodzimierz Czarzasty - od 14 listopada 2025 do końca kadencji. Kandydatką na marszałka Senatu od 13 listopada 2023 r. do 13 listopada 2025 r. - Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydata na marszałka Senatu od 14 listopada 2025 r. do końca kadencji wskaże Koalicja Obywatelska.

Jeśli chodzi o aborcję, to zapisano: "unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r." Do tego dodano ogólnikowe stwierdzenie, że "kobiety mają prawo decydowania o sobie".

Podobnie brzmi zapis mówiący, że ""niezbędny jest rozdział Kościoła od Państwa, oparty na zasadach wzajemnej niezależności oraz bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych i światopoglądowych".

CBA ma być zlikwidowane, a "jego zasoby i kompetencje przekazane do innych służb, m.in. do pionu zwalczania przestępstw korupcyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji".

Partia Razem poprze nowy rząd koalicyjny, ale jej członkowie nie wejdą w jego skład. Adrian Zandberg i Magdalena Biejat ocenili, żenie udało się przekonać pozostałych partii, aby kluczowe dla ich formacji postulaty zostały wprowadzone do umowy koalicyjnej.

Opublikowany tekst umowy znajdziesz TUTAJ.