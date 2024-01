Szef ONZ opowiedział się za rozwiązaniem dwupaństwowym, czyli istnieniem niepodległych Palestyny oraz Izraela jako podstawy uregulowania sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

The refusal to accept the two-state solution for Israelis and Palestinians, and the denial of the right to statehood for the Palestinian people, are unacceptable.



The right of the Palestinian people to build their own state must be recognized by all.