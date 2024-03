Dzwon, który ogłasza zwycięstwo nad rakiem  

To specjalny prezent od jednej z rodzin dla rzymskiego szpitala Bambino Gesù.

Na pomysł wpadła Chiara Ursitti, mama rocznej Sofii - dziewczynki, którą wyleczono z hepatoblastomy [wątrobiaka zarodkowego – nowotworu złośliwego wątroby u dzieci – przyp. aut.]. W ten sposób rzymski szpital Dzieciątka Jezus (Bambino Gesù) będzie miał swój pierwszy „victory bell” (dzwon zwycięstwa), podarowany przez rodzinę dziewczynki, aby „dać nadzieję wszystkim małym pacjentom, którzy walczą z rakiem”.

„W sierpniu, gdy nasza córka miała zaledwie 7 miesięcy, zdiagnozowano u niej wątrobiaka zarodkowego, nieoperacyjny nowotwór złośliwy wątroby” – opowiadają Chiara Ursitti i Roberto Fontemurato, rodzice Sofii. „Zaczęliśmy zatem chemioterapię w Bambino Gesù i w grudniu uznano, że guz nadaje się do operacji. Po miesiącach piekła nadeszła wiadomość, na którą tak bardzo czekaliśmy: Sofia wyzdrowiała”.

To właśnie wtedy przyszedł jej do głowy pomysł, żeby podarować „dzwon nadziei” rodzicom, ale także jako wyraz wdzięczności wobec lekarzy. „To bardzo popularna tradycja w Wielkiej Brytanii, ale we Włoszech mało znana” – tłumaczy pani Chiara.

Pomysł postanowiła zaszczepić w szpitalu Dzieciątka Jezus. Skontaktowała się z Papieską Odlewnią Dzwonów Marinelli w Agnone. Firma zgodziła się wykonać zlecenie, które do odbioru ma być gotowe 1 marca.

Dzwon będzie niewielki, jak określa mama dziewczynki – mniej więcej wymiarów kartki papieru A4, a dołączona będzie do niego tabliczka z wygrawerowanym zdaniem papieża Jana Pawła II: „Weźcie życie w swoje ręce i uczyńcie z niego arcydzieło”.

„Dzwon zostanie podarowany pawilonowi Jana Pawła II w Ambulatorium Neuroonkologicznym przy placu Sant’Onofrio 4. Zawiśnie na trzecim piętrze, a jako pierwsza zadzwoni nim mała Sofia, mając nadzieję, że wkrótce wiele innych dzieci wykona taki sam gest” – pisze Giulia Argenti w „Avvenire”, największym włoskim dzienniku katolickim.

Mama dziewczynki zapowiada, że datę ceremonii przekazania, „która będzie bardzo emocjonująca”, ustali ze szpitalem zaraz po odebraniu dzwonu z odlewni.