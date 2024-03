Wybrano nowy zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia  

– Wybór Walnego Zgromadzenia odbieram nie tylko jako wyraz zaufania, ale docenienie tej pracy, którą wykonuję już od lat na rzecz ochrony życia – mówi Jakub Bałtroszewicz i zaznacza, że w Federacji mającej już 31 lat następuje zmiana pokoleniowa, ale także „zmiana rozumienia tego, w jaki sposób mamy pracować i reprezentować ruchy pro-life w Polsce”. – To wszystko dzieje się przy wsparciu najstarszych członków Federacji, którzy są z nami od początku, ale którzy powoli odchodzą i przekazują swoją wiedzę, mądrość, doświadczenie tym, którzy przejmują po nich pałeczkę i będą próbowali Federację reformować – mówi Bałtroszewicz wskazując w tym kontekście na młode osoby, które weszły do zarządu na kolejną kadencję.

W czasie Walnego Zgromadzenia Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, które spotkało się w dniach 1-2 marca 2024 r. w Warszawie zdecydowano o powołaniu 7-osobowego zarządu. W jego skład wchodzi prezes Jakub Bałtroszewicz oraz sześcioro członków. Pracę w zarządzie będą kontynuowali Ewa Kowalewska z Human Life International – Polska oraz ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek. Do zarządu dołączyli także Magdalena Bartoszewicz (Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim), Maria Gondek (Fundacja Fala Życia), Grzegorz Nienartowicz (Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II w Częstochowie), Rafał Szczypta (Rycerze Kolumba).

Grzegorz Nienartowicz z Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II w Częstochowie zwrócił uwagę na czas zmian zarówno społeczno-politycznych w Polsce, jak i generalnie cywilizacyjnych. – Wielość tych zmian i wyzwań stawia przed nami wiele zadań i dużą odpowiedzialność za najbliższy okres. Musimy za tymi zmianami podążać, żeby zachować idee wartości życia, godności człowieka, obrony małżeństwa i rodziny i chronić te wartości – mówi nowy członek zarządu PFROŻ i podkreśla, że fundamentem Federacji są wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie, na których trzeba budować filary we współpracy z młodym pokoleniem i dla następnego pokolenia – dla przyszłości Polski i świata.

Maria Gondek z Fundacji Fala Życia zauważa, że wcześniej obronę życia utożsamiała z walką z aborcją. – Ochrona życia, bycie pro-life to szersza postawa, która nie powinna zawężać się jedynie do walki z aborcją – mówi dziś i dodaje, że w swojej fundacji chce zajmować się promocją zdrowia fizycznego i psychicznego na każdym etapie życia. Planują działania skierowane do różnych grup społecznych – zarówno do młodzieży, która dziś mierzy się z problemami zwłaszcza natury psychicznej; do małżeństw, w tym szczególne wsparcie dla matek w ciąży, ale także już po narodzeniu dziecka; oraz do seniorów. – W tych różnych grupach wiekowych chcielibyśmy promować proaktywne podejście do życia, promować radość z życia, promować postawę „na tak”, a nie postawę „anty” – mówi Maria Gondek zaznaczając, że Fala Życia nie będzie jednocześnie milczała na temat trudnych zagadnień z obszaru pro-life.

Rafał Szczypta reprezentujący Rycerzy Kolumba w Polsce zauważa, że Federacja zrzesza wiele ruchów i stowarzyszeń, które działają na rzecz obrony życia, ale także takich, które troszczą się o małżeństwo i rodzinę, bo „każde życie rodzi się i rozwija w małżeństwie i rodzinie”. – Czasami wydaje nam się, że porywamy się z motyką na księżyc, ale jeżeli mamy za sobą Pana Boga, to myślę, że poradzimy sobie z pewnymi trudnościami – mówi Rafał Szczypta.

W czasie spotkania w Warszawie zaprezentowano strategię Federacji na lata 2024-2026, nad którą pracowano przez ostatnie półrocze. – Wprowadzamy Federację na nowy poziom – to będzie nowa jakość. Wierzę, że kiedy ta strategia zacznie być realizowana, przyciągniemy nowe ruchy i młodszych ludzi. – zapowiada prezes PFROŻ. – Ta zmiana pokoleniowa sprawi, że Federacja będzie organizacją nowoczesną i mam nadzieję, że będzie coraz mocniej reprezentować całość środowiska pro-life w Polsce – dodaje.

Jakub Bałtroszewicz zaznaczył, że obrońców życia martwi obecna sytuacja w Polsce – zmiany prawa wprowadzające pigułkę antykoncepcji awaryjnej dla dziewczynek już od 15 roku życia czy projekty ustaw legalizujące aborcję do 12 tygodnia. – One budzą obawy i sprawiają, że musimy jeszcze mocniej pracować na rzecz ochrony życia. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – mówi prezes PFROŻ.

Walne Zgromadzenie PFROŻ wydało też jednogłośnie poparte stanowisko „W obronie dorobku wolnej Rzeczypospolitej w zakresie ochrony ludzkiego życia oraz zdrowia prokreacyjnego kobiet”, w którym zwraca się do wszystkich o „refleksję wobec kampanii na rzecz wprowadzenia w Polsce aborcji na żądanie oraz projektów prawnych z tym związanych”.

– Myślę, że Federacja ma bardzo mocny mandat, by zajmować stanowisko w tej sprawie i chcemy dać wyraźnie do zrozumienia politykom, którzy są przeciwko życiu, że nie będą w stanie tego łatwo uczynić, bo będziemy bardzo mocnym głosem sprzeciwu, nie w oparciu o argumenty religijne, ale o fakty naukowe. Człowiek jest człowiekiem od momentu poczęcia i nie można tak po prostu arbitralnie wyznaczyć granicy 12 tygodnia, by móc go bezkarnie i bez żadnych powodów zabijać – mówi Jakub Bałtroszewicz.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia działa od 1992 r.; zrzesza kilkadziesiąt organizacji chroniących życie i prorodzinnych. W 2012 roku Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego.