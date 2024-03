Kard. Müller we Lwowie: nie rozumiem, dlaczego Cerkiew w Rosji milczy  

We Lwowie gości były Prefekt Kongregacji Wiary kard. Gerhard Müller. Wczoraj spotkał się on z rzymskokatolickimi biskupami Ukrainy, podczas trwającej w tym mieście sesji plenarnej konferencji tamtejszego episkopatu, a także wygłosił wykład w miejscowym Instytucie Teologicznym. Dziś rozmawiał z merem Lwowa, odwiedził miejscową katedrę rzymskokatolicką oraz przewodniczył nieszporom w klauzurowym klasztorze sióstr benedyktynek.

Kardynał Gerhard Müller przybył do Lwowa na zaproszenie Rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy. Zapytany o swój pogląd na wojnę, zwrócił uwagę na prawo dekalogu, które zabrania zabijania oraz niezrozumiały dla niego brak sprzeciwu wobec działań zbrojnych ze strony rosyjskich autorytetów religijnych:

„Bóg stworzył ludzi na swój obraz i podobieństwo. Dlatego nikt nie ma prawa zabijać i prześladować drugiego człowieka. To są podstawowe reguły oparte na dekalogu naszego współistnienia. Kościół katolicki, ale także inni chrześcijanie, prawosławni i protestanci powinniśmy walczyć o pokój bronią duchową. Wiara, nadzieja, sakramenty, słowo Boże, pocieszenie. Powinniśmy uczyć się z historii. Nie rozumiem, dlaczego religijne autorytety w Rosji nie mówią w otwarty sposób. To na nich spoczywa w pierwszej linii odpowiedzialność. Wielu z nich uległo obsesji wielkiej Rosji. Ta wojna nie ma żadnego sensu. Wojna to grzech przeciw rozsądkowi, przeciw Logosowi, który stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie”.

Wykład poświęcony teologii Josepha Ratzingera, jaki wygłosił kard. Müller w Instytucie Teologicznym we Lwowie-Brzuchowicach, wpisał się w obchody 100-lecia założenia w tym mieście Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz 10. rocznicy istnienia Rzymskokatolickiego Towarzystwa Teologicznego w Ukrainie.