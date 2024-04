Przy franciszkańskiej misji w Kampali, w dzielnicy Munyonyo, obok bazyliki ku czci Męczenników Ugandyjskich, powstaje Centrum Bożego Miłosierdzia. Budują je polscy franciszkanie. Obecnie trwają prace wykończeniowe kaplicy, lecz największe wyzwanie wciąż pozostaje do zrealizowania.

Sanktuarium rozwija się dynamicznie od roku 2015, kiedy miejsce odwiedził papież Franciszek, podczas swojej pielgrzymki do Ugandy.

Położone w historycznym miejscu, związanym z męczeństwem ugandyjskich świętych, jest obecnie jednym z najważniejszych (obok Namugongo - narodowego sanktuarium) miejsc kultu w Ugandzie.

Obecny projekt przybliża o. Wojciech Ulman, proboszcz sanktuarium w Munyonyo:

Misje w Ugandzie od 2001 r. prowadzone są przez franciszkanów krakowskiej prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię. Obecny projekt budowy Centrum Miłosierdzia Bożego jest jednym z wielu dzieł jakie zakonnicy realizują w Ugandzie.

Przy dotychczasowych misjach w Kakooge, Matudze i Munyonyo franciszkanie pobudowali szkoły, przedszkola, szpitale. Zakonnicy prowadzą liczne dzieła pomocowe wśród ubogich, a także ośrodek formacyjny dla kandydatów do zakonu i nowicjat dla braci z Ugandy i krajów ościennych.

W Munyonyo, miejscu związanym z kultem ugandyjskich świętych, których 60 rocznica kanonizacji przypada w bieżącym roku, zakonnicy wybudowali i prowadzą sanktuarium, w 2017 r. podniesione do rangi bazyliki mniejszej.

To właśnie na terenie sanktuarium, gdzie mają spotkania m.in. grup Bożego Miłosierdzia, na które przyjeżdżają wierni z różnych stron Ugandy, powstaje bieżący projekt Centrum Miłosierdzia Bożego.

- Pomysł zrodził w 2016 r. podczas wizyty ówczesnego arcybiskupa Kampali, abp Cypriana Lwangi Kizito w Łagiewnikach. To wtedy arcybiskup zasugerował, aby mocniej przenieść kult Bożego Miłosierdzia na grunt ugandyjski - mówi o. Ulman.

- W Munyonyo mamy dobrą lokalizację, tuż przy nowo wybudowanej drodze z lotniska, więc łatwo dotrzeć. A samo miejsce ma ogromną wartość historyczną. Tu miał miejsce chrzest męczenników, tu został wydany wyrok śmierci na na nich i tu rozpoczęło się ich męczeństwo. Na terenie sanktuarium znajduje się grób św. Andrzeja Kaggwy, jednego z pierwszych męczenników - dodaje zakonnik.

Zobacz film o Munyonyo z 2013 r., z początków misji (53 min.), zanim powstało obecne sanktuarium.

friarwojtek Munyonyo - zapomniane sanktuarium



oraz sanktuarium dzisiaj:

Munyonyo Shrine Munyonyo Uganda Martyrs Shrine - drone video



Budowa Centrum Bożego Miłosierdzia rozpoczęła się w 2021 r. Aktualnie trwają prace wykończeniowe kaplicy, którą zwieńczy 15 metrowa figura Jezusa Miłosiernego.

- Mamy takie marzenie, aby każdy kto będzie przejeżdżał autostradą obok naszego sanktuarium, widział Pana Jezusa Miłosiernego, który będzie zapraszał do adoracji, do spowiedzi, do spędzenia czasu w tej kaplicy, która będzie kaplicą Wieczystej Adoracji. Dziękujemy za wsparcie, prosimy o kontynuację i o modlitwę, aby ten projekt pewnego dnia został zakończony - mówi franciszkanin.

O. Ulman wskazuje, iż w Ugandzie, gdzie chrześcijaństwo rozwija się dynamicznie miejsca kultu są istotnym elementem przeżywania wiary.

- Dla ludzi to ważne, że mają miejsce gdzie przychodzą się modlić. Utożsamiają się z miejscem, są dumni i sami wiele dają od siebie, aby takie miejsce powstało - mówi zakonnik.

Strona franciszkanów i możliwość wsparcia dzieła: https://misje.franciszkanie.pl/wybudujmy-kaplice-milosierdzia-w-munyonyo