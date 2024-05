Stevie Wonder obywatelem Ghany  

Stevie Wonder, amerykański gwiazdor muzyki pop, którego najsłynniejszy utwór „I Just Called to Say I Love You” (1984) zajął 19 miejsc na listach przebojów jest od początku tygodnia obywatelem Ghany.

Przebywający w Ghanie wraz z rodziną muzyk otrzymał obywatelstwo z rąk prezydenta Ghany Nany Addo Dankwa Akufo-Addo, podczas ceremonii w Jubilee House – poinformował Pulse Ghana.

74 letni Stevie Wonder zdecydował się na stałą przeprowadzkę do tego kraju Afryki Zachodniej w 2021 r., a swoją decyzję uzasadnił w wywiadzie dla Oprah Winfrey, „zawirowaniami politycznymi w Stanach Zjednoczonych”.

W poniedziałek doradca prezydenta Nany Addo Dankwa Akufo-Addo ogłosił w mediach społecznościowych X, że Stevie Wonder złożył przysięgę wierności w biurze prezydenta w Akrze.

The New Africa Channel Stevie Wonder Makes History, Becomes Ghanaian Citizen on 74th Birthday!



„Stevie Wonder jest oficjalnie Ghańczykiem. Właśnie złożył przysięgę wierności i otrzymał certyfikat obywatelstwa poprzez rejestrację w Jubilee House. Gratulacje, proszę pana i witamy w Ghanie” – napisał Kow Essuman.

Jak podają ghańskie media (Modern Ghana) piosenkarz zawsze podkreślał swój związek z Ghaną i utożsamiał się ze swoimi afrykańskimi przodkami.

Muzyk angażował się również w kampanię przeciw apartheidowi w Republice Południowej Afryki.

Jego utwór z 1985 r. „It’s Wrong (Apartheid”) został zakazany w tym kraju po tym, jak Wonder wykazał swoje poparcie dla Nelsona Mandeli. W swoich publicznych wystąpieniach mówił m.in. „Wszyscy ludzie zostali stworzeni równi, a nie po to, aby przewodzić innej rasie ludzi”.

Najsłynniejszy utwór artysty „I Just Called to Say I Love You”, ukazał się po raz pierwszy 1 sierpnia 198 4. Została napisana na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu „Kobieta w czerwieni” (1984) w reżyserii Gene Wildera.