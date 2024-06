Franciszek do dzieci: wierzymy w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego  

Kilkadziesiąt tysięcy dzieci z ponad stu krajów uczestniczyło w mszy odprawionej przez papieża Franciszka w niedzielę w Watykanie z okazji pierwszego Światowego Dnia Dzieci. Na placu Świętego Piotra obecna była premier Włoch Giorgia Meloni.

Na początku mszy papież poprosił wszystkich o to, by modlili się za cały świat, zwłaszcza o pokój.

Światowy Dzień Dzieci rozpoczął się w sobotę od spotkania papieża z 70 tysiącami dzieci na Stadionie Olimpijskim w Rzymie. W obchodach tych uczestniczyła grupa uczniów z polskich szkół.

Franciszek nie wygłosił przygotowanej homilii, a zamiast niej przeprowadził dialog z dziećmi na temat wiary prosząc je o to, by odpowiadały na jego pytania. Mówił: „Nie zapominajcie: Jezus przebacza wszystko i przebacza zawsze, a my musimy mieć pokorę, by prosić o przebaczenie”.

