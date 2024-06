Polska wygrywa towarzysko z Ukrainą  

Biało-czerwoni prowadzili trzema bramkami po pół godziny gry, a na listę strzelców wpisali się Sebastian Walukiewicz (11.), Piotr Zieliński (16.) oraz Taras Romanczuk (30.). Jeszcze przed przerwą straty zmniejszył Artem Dowbyk (41.), jak się okazało - ustalając wynik.

W początkowych fragmentach spotkania groźnie wyglądającego urazu doznał Arkadiusz Milik. Wiele wskazuje na to, że 30-letni napastnik nie będzie mógł zagrać w ME.

W poniedziałek, w ostatnim sprawdzianie przed wyjazdem do Niemiec, podopieczni trenera Michała Probierza podejmą na tym samym stadionie Turcję.

Na Wembley jedyną bramkę strzelił w 12. minucie Jon Dagur Thorsteinsson. W swojej relacji Agencja Reutera stwierdziła, że zwycięstwo Islandii było "zaskakujące, ale zasłużone".

Islandia pokonała tego rywala po raz drugi w ostatnich czterech spotkaniach. W 2016 roku wyeliminowała go sensacyjnie w 1/8 finału mistrzostw Europy we Francji. W międzyczasie Anglicy dwukrotnie triumfowali w Lidze Narodów (4:0 i 1:0).

Niemcy także mieli problemy z Grecją przed własną publicznością, bo do przerwy przegrywali 0:1 po trafieniu Giorgosa Masourasa (33.). Do wyrównania doprowadził Kai Havertz (55.), a gola na wagę zwycięstwa uzyskał w końcówce Pascal Gross (89.).

Pokaz siły dali w piątek Czesi - rywale Polski w grupie eliminacji ME 2024 rozbili Maltę 7:1, choć nie grali w najmocniejszym składzie. Selekcjoner postanowił dać odpocząć m.in. Tomasowi Souckowi z West Ham United i Patrikowi Schickowi z Bayeru Leverkusen. Spotkanie rozegrano w miejscowości Groedig w Austrii.

Selekcjoner Ivan Hasek zaznaczył jednak, że nie należy wyciągać zbyt optymistycznych wniosków z jednego z najwyższych zwycięstw Czech w historii.

"Po pierwsze, to był mecz przygotowawczy. Po drugie, pojawiły się błędy, które musimy wyeliminować. Portugalczycy (rywale Czechów w grupie w Euro 2024 - PAP) by nas za nie na pewno kilka razy ukarali. Mamy nad czym pracować" - analizował.

Albania - inna drużyna, która okazała się lepsza od Polski w grupie eliminacyjnej - także odniosła w piątek pewne zwycięstwo, choć znacznie skromniejsze: w węgierskiej miejscowości Szombathely pokonała Azerbejdżan 3:1.

Spośród innych zespołów szykujących się do wyjazdu do Niemiec w piątek zaprezentowały się także Rumunia i Szkocja. Zespół znad Morza Czarnego zremisował bezbramkowo w Bukareszcie z Liechtensteinem, natomiast Szkoci prowadzili w Glasgow z Finlandią dwoma bramkami, ale ostatecznie również zremisowali 2:2. W spotkaniu wystąpili piłkarze gości na co dzień broniący barw Cracovii Arttu Hoskonen i Benjamin Kallman. Pierwszy z nich strzelił gola samobójczego (54.), drugi trafił do właściwej bramki (82.).

W starciu zespołów, które nie zakwalifikowały się do turnieju w Niemczech, Armenia wygrała w Erywaniu z Kazachstanem 2:1. Jedną bramkę dla gospodarzy zdobył piłkarz Pogoni Szczecin Wahan Biczachczjan.

Od 3 do 11 czerwca rozgrywanych jest ponad 50 meczów towarzyskich z udziałem europejskich drużyn, w tym ponad 40 z udziałem uczestników Euro 2024. Turniej rozpocznie się 14 czerwca, a w meczu otwarcia gospodarze zmierzą się ze Szkocją.