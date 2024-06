Kropla dobra dla Kamerunu

Wszystko za sprawą Bożych ludzi Magdy i Michała Kasiców, którzy skutecznie zarażają ideą niesienia dobra. Wspólnie z grupą przyjaciół w listopadzie 2023 r. założyli Stowarzyszenie Pomocy Misyjnej "Strefa Misji", które założone z potrzeby serca, otworzyło szerokie możliwości prowadzenia działań pomocowych, które realizują przez ręce misjonarzy. Zwłaszcza księży Marianów, którzy swoją misję realizują w Kamerunie.

W czasie ostatniej wizyty w Kamerunie Magda, której od najmłodszych lat towarzyszy pragnienie realizowania powołania misyjnego wpadła na odważny pomysł. - Przyszła do nas i powiedziała, że dobrze by było wybudować...kurnik - wspomina br. Łukasz Wierzchowski.

- Głóg tam, gdzie posługujemy jest wszechobecny, dzieci i dorośli jedzą najczęściej raz dziennie. I nie są to konkretne posiłki. Raczej tzw. "zapychacze" typu maniok czy bataty. Taki kurnik to długofalowa pomoc. Dostęp do mięsa i jaj, ale także miejsce zatrudnienia ludzi, którzy będą za zarobione pieniądze utrzymać swoje rodziny - dodaje marianin.

Stowarzyszenie Pomocy Misyjnej "Strefa Misji" oprócz akcji budowy ekologicznej fermy drobiu prowadzi również cykliczną już akcję "Podaruj Mleko". W jej ramach udało się już zakupić 200 kg mleka w proszku, które trafiło do różnych placówek misyjnych na terenie Kamerunu.

Ekologiczna ferma drobiu powstanie na misji w Ngoya, prowadzonej przez księży Marianów. Zbuduje go kameruńska firma budowlana, która opracowała kosztorys, a opiekę nad kurami będą sprawować mariańscy misjonarze oraz klerycy, którzy mieszkają w domu formacji w Ngoya. - Będzie to murowany budynek z oświetleniem – ogrzewaniem, z ogrodzeniem zabezpieczającym przed dzikimi zwierzętami, który pomieści 250 kur - wyjaśnia Magda. Całość projektu to nieco ponad 60 tys.

Pani Marzena z zainteresowaniem przysłuchiwała się, kiedy br. Łukasz mówił o realiach życia i pracy w Kamerunie. - O tym, że komuś jest źle zawsze ciężko się słucha, a co dopiero tam być? Nie wyobrażam sobie tak posługiwać, jak ten brat. Może to wygoda, a może tchórzostwo z mojej strony. Bo kiedy chcę to odkręcam wodę w kranie i ona tam jest, nie muszę iść do studni kilka kilometrów. Jak jestem głodna, idę po zakupy albo zaglądam do lodówki. A tam? Tam ludzie mierzą się z takim życiem, którego ja nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić - mówi.

- Cieszę się, że są jednak takie osoby, które mają odwagę, które mają siłę i jadą na misję, które niosą pomoc. Ja ze swojej strony im kibicuję i dorzucam cegiełkę do ich działań. Jeszcze raz dziękuję za ich zaangażowanie na rzecz tych wszystkich potrzebujących ludzi - dodaje wzruszona.

Podczas pikniku przewidziano mnóstwo atrakcji. Były dmuchańce, zagroda z kurami, gry i zabawy integracyjne, pokazy pierwszej pomocy, malowanie twarzy i zaplatanie kolorowych warkoczyków. Dla kawoszy obowiązkowym punktem była kawa z Kamerunu. Dla łasuchów słodkości: wata cukrowa, popcorn, domowe wypieki. - Świetny czas ze wspaniałą inicjatywą w tle - podkreśla pani Marzena.

W czasie zorganizowanego przez stworzenie Rodzinnego Pikniku Misyjnego "Kropla Dobra" udało się zebrać pierwsze środki. - Mamy na fundamenty - cieszy się Magda.

Wydarzenie zorganizowane było przez Stowarzyszenie Pomocy Misyjnej "Strefa Misji" we współpracy z parafią św. Judy Tadeusza Apostoła w Gdańsku, działającym przy niej Parafialnym Zespołem Caritas, Szkolnym Kołem Caritas z SP nr 86 oraz Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Więcej o inicjatywie w 26. numerze "Gościa Gdańskiego" na 30 czerwca oraz na naszej stronie:gdansk.gosc.pl.