Asystent "Gościa" nowym wicekanclerzem  

Kard. Kazimierz Nycz wręczył dekrety księżom zmieniającym parafie i skierował kapłanów do nowych posług.

Kardynał Nycz mianował nowego wicekanclerza Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz wręczył dekrety księżom zmieniającym parafie. Z funkcji diecezjalnego duszpasterza niewidomych, w związku z przejściem na emeryturę, został odwołany ks. prał. dr Andrzej Gałka. Zastąpi go ks. kan. Sławomir Opaliński. Ksiądz Andrzej Grefkowicz, dotychczasowy rezydent w parafii św. Marii Magdaleny w Magdalence, w dekanacie raszyńskim, egzorcysta w archidiecezji warszawskiej i koordynator Odnowy w Duchu Świętym, przeszedł na emeryturę z zamieszkaniem w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie. Do posługi misyjnej, we współpracy z Inicjatorami Drogi Neokatechumenalnej w Polsce, skierowani zostali z kolei: ks. Luca Rossi - dotychczasowy wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, ks. Michał Sieradzan - wikariusz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz ks. Michał Trzaskowski - dotychczasowy wikariusz parafii św. Zygmunta.

Ksiądz prałat dr Bartłomiej Pergoł, dotychczasowy notariusz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz asystent warszawskiego "Gościa Niedzielnego", otrzymał nominację na wicekanclerza kurii. Zastąpił w tej funkcji ks. prał. dr. Piotra Odziemczyka, który został mianowany proboszczem parafii NMP Matki Kościoła na Mokotowie, przy zachowaniu zadań delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Kardynał Nycz dokonał także translokat wikariuszowskich: