Kapelan kard. Nycza rektorem seminarium "Redemptoris Mater"  

Kard. Kazimierz Nycz mianował ks. Matteo Campagnaro nowym rektorem Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater" w Warszawie. Metropolita warszawski powołał również nowych formatorów. W czasie kameralnej uroczystości w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich nowy rektor seminarium złożył przysięgę i wyznanie wiary oraz odebrał dekret.

Ks. prałat dr Matteo Campagnaro, dotychczasowy kapelan i sekretarz arcybiskupa metropolity warszawskiego, zastąpi na stanowisku rektora Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego “Redemptoris Mater” ks. prałata dr. Alojzego Oberstara, który pełnił tę funkcję ponad 30 lat.

Seminarium "Redemptoris Mater" (łac. "Matka Odkupiciela") powstało dzięki kard. Józefowi Glempowi, który jako jeden z pierwszych, w 1990 r., powołał seminarium formujące kleryków pochodzących ze wspólnot neokatechumenalnych, na wzór utworzonego trzy lata wcześniej przez Jana Pawła II seminarium w Rzymie. Dziś seminariów "Redemptoris Mater" jest na świecie blisko 130. Przygotowują kandydatów do kapłaństwa i posługi misyjnej na całym świecie. W czasie formacji seminaryjnej alumni studiują na Akademii Katolickiej w Warszawie, uczęszczając na zajęcia wraz z alumnami Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Integralną częścią formacji w seminarium jest praktyka ewangelizacyjna. Każdy seminarzysta przerywa studia, by na co najmniej dwa lata poświęcić się dziełu nowej ewangelizacji, do której wzywał św. Jan Paweł II. Seminarzyści udają się do parafii, by towarzyszyć proboszczom, ale dołączają też do ekip ewangelizujących w Polsce lub w innych krajach, często w rejonach bardzo zsekularyzowanych. Do 2022 roku warszawskie seminarium „Redemptoris Mater” ukończyło 152 prezbiterów. Około pięćdziesięciu z nich pracuje teraz na terenie archidiecezji warszawskiej, między innymi w kurii, w sądzie metropolitalnym i jako formatorzy w seminarium. Poszerza się też z każdym rokiem grono prezbiterów pracujących poza diecezją. Wielu zostało posłanych do różnych diecezji na świecie jako misjonarze fidei donum, inni są na misji z rodzinami, jeszcze inni na misji ad gentes. Wielu prezbiterów pracuje w ekipach katechistów wędrownych odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną w różnych miejscach Polski i Europy.

Ekipa odpowiedzialna za Drogę Neokatechumenalną na całym świecie zdecydowała, aby w porozumieniu z arcybiskupem warszawskim, dokonać zmian w seminarium “Redemptoris Mater” w Warszawie. Podczas rekolekcji dla księży w Porto San Giorgio Kiko Arguello, odpowiedzialny Ekipy, przedstawił kandydatów na formatorów, których następnie zatwierdził i mianował metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

– Na pewno jest to dzień historyczny dla seminarium, ale dla mnie i dla mojego życia również. Z pokorą wchodzę w to dzieło Boże, które stworzyli inni. Mam świadomość, że ta posługa przekracza moje możliwości, ale jestem pewny, że Pan Bóg będzie w niej obecny. Tak jak zawsze był i jest w moim życiu. Jestem spokojny, bo wiem, że to wola Boga – mówi ks. Matteo Campagnaro, nowy rektor.

Ks. Campagnaro również ukończył seminarium “Redemptoris Mater” w Warszawie.