Twórca Telegramu: oskarżenia przeciwko mnie są zadziwiające

Durow opublikował w czwartek wieczorem pierwszy komentarz po tym, jak został zatrzymany we Francji pod koniec sierpnia na podstawie zarzutów związanych z przestępczością zorganizowaną.

Jak poinformował, powiedziano mu, że grozi mu odpowiedzialność personalna za to, że użytkownicy komunikatora używają go niezgodnie z prawem, ponieważ władze francuskie nie otrzymały od Telegramu wymaganych odpowiedzi. Durow ocenił, że jest to "błędne podejście". "Jeśli jakiś kraj jest niezadowolony z serwisu internetowego, to praktyką jest wszczęcie procesu sądowego wobec tego serwisu" - zauważył.

Jak ocenił, "błędnym podejściem" jest "wykorzystanie przepisów z epoki sprzed smartfonów" po to, by oskarżyć jego samego - jako szefa firmy zarządzającej serwisem - z powodu przestępstw popełnianych przez użytkowników.

Durow argumentował, że "znalezienie należytej równowagi między poufnością i bezpieczeństwem jest niełatwym zadaniem". Zapewnił, że Telegram "stara się współpracować z regulatorami, by znaleźć równowagę" i jest "otwarty na dialog".

"Czasami nie możemy się porozumieć z regulatorami w sprawie należytej równowagi między poufnością i bezpieczeństwem. W takich wypadkach gotowi jesteśmy wycofać się z danego kraju" - dodał Durow. Powołał się na decyzję o wycofaniu komunikatora z Rosji i Iranu, gdy władze tych krajów zażądały przekazania kluczy szyfrowania - jak było to w Rosji - czy zablokowania pewnych kanałów, jak domagał się Iran. Telegram wówczas odmówił i został w Iranie zablokowany.

Durowowi, który jest obywatelem Rosji i ma również paszport francuski, postawiono we Francji 12 zarzutów związanych z przestępczością zorganizowaną. Jak poinformował w swoim komentarzu, był przesłuchiwany w ciągu czterech dni po przybyciu do Paryża.

Po zatrzymaniu Durow został zwolniony po zapłaceniu kaucji w wysokości 5 mln euro; jest też zobowiązany do stawiania się dwa razy w tygodniu na komisariacie i nie może opuścić terytorium Francji.

Z Paryża Anna Wróbel

Od redakcji Wiara.pl

Ciekawe podejście służb. Nie ścigają producenta noży, jeśli ktoś takim nożem kogoś zadźga. Nie ścigają producenta samochodów za to, że ktoś urządził sobie rajd z prędkością znacznie przekraczającą dozwoloną w danym kraju. Ba, nie ścigają parlamentarzystów tworzących dziurawe i umożliwiające okradanie innych prawo. Ale ścigają twórcę komunikatora za to, co robią jego użytkownicy, ścigają administratorów stron, na których pojawiły się niefortunne komentarze (niekoniecznie autorów!)... Chcą móc wszystkich podsłuchiwać. Wyjątkowa pogarda dla praw obywatelskich. Niestety...