Ujęto podejrzanego o zaplanowanie zamachu w kościele w Stambule

Mężczyzna został ujęty w Stambule w wyniku operacji tureckiego wywiadu - napisała Anatolia, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Był on jednym z odpowiedzialnych za zaplanowanie zamachu 28 stycznia w Stambule, gdy dwie zamaskowane osoby zaatakowały kościół. Zabito jedną osobę uczestniczącą w mszy.

Do przeprowadzenia zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie (IS), twierdząc, że był on odpowiedzią na wezwania przywódców organizacji terrorystycznej do atakowania Żydów i chrześcijan.