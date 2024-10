„Męskie Oblężenie Jasnej Góry”  

O tym, że modlitwa to „męska sprawa” przekonują uczestnicy 8. Męskiego Oblężenia Jasnej Góry. Spotkania na Jasnej Górze są od ośmiu lat także czasem konsolidacji coraz dynamiczniej rozwijających się męskich wspólnot w Polsce i okazją do odkrywania na nowo tożsamości i roli mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie. Tegorocznym tematem jest „Mężczyzna Modlitwy”.

Na Jasnej Górze zgromadzili się przedstawiciele różnych organizacji męskich, m.in.: Mężczyźni Świętego Józefa, Wojownicy Maryi, Rycerze Jana Pawła II czy Rycerze Kolumba.

Piotr i Waldemar przyjechali z grupą mężczyzn związanych z Polską Misją Katolicką w Hanowerze. Podkreślają, że wspólnoty są nie tylko miejscem wzrostu wiary, ale i doświadczeniem męskiej przyjaźni, więzi.- Razem się modlimy. Na co dzień przeżywamy różne problemy, a spotykamy się, rozmawiamy ze sobą i wytwarza się braterska więź. Wiadomo, że życie jest ciężkie i jak się wspólnie modlimy, to człowiek poznaje się bliżej, pomaga sobie, nie jest już sam na obczyźnie – mówił Piotr. Z kolei jego kolega przyznał, że na Jasną Górę przyprowadza go wdzięczność dla Maryi. - Miałem duże problemy w życiu z alkoholem i wiele innych. Odkąd zwróciłem się do Maryi, to zmieniło się moje życie, zmieniło się wszystko o 180 stopni – opowiadał mężczyzna. W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost typowo męskich grup w Kościele w Polsce. O tym, że wiara i duchowość to też bardzo męskie sprawy mówi w rozmowie z @JasnaGóra News bp Radosław Orchowicz. Pomocniczy biskup gnieźnieński przywołał historię Izraelitów, u których przekaz wiary dokonywał się przez mężczyzn. - To jest też ta tęsknota mężczyzn do tego, aby zajęli swoje miejsce w przekazie wiary. Potrzebują, szczególnie w dzisiejszym świecie, żeby byli obrońcami wartości życia, wiary – powiedział bp Orchowicz. Podkreślił, że „jeżeli będzie silny mężczyzna, który nauczy się żyć z Bogiem, budować z Nim relację, to jest nadzieja, że on będzie umiał odpowiednio tę relacje też przeżywać z innymi ludźmi”.

Ks. Przemysław Kwiatkowski z Gniezna w czasie spotkania z mężczyznami odkrywał w jaki sposób sama Maryja doświadczała obecności Boga. – To taka szkoła modlitwy „Ojcze nasz” razem z Maryją – wyjaśniał kapłan.

Oprócz części warsztatowej swoimi świadectwami wiary dzielili się Krzysztof Sietczyńskiego z Rycerzy Kolumba, Piotr Szwędrowskiego, który realizuje projekty edukacyjne i profilaktyczne skierowane do młodych ludzi, zajmuje się przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz Sebastian Stelmach, lider Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej w Tarnowskich Górach we Wspólnocie Trudnych Małżeństw Sychar.

Msza św. z udziałem uczestników „Męskiego Oblężenia” sprawowana będzie na Szczycie jasnogórskim o 18.30. Eucharystii przewodniczyć będzie bp Radosław Orchowicz z Gniezna, a słowo Boże wygłosi bp Waldemar Musioł z Opola.

Uczestnicy „Męskiego Oblężenia” złożą Akt Zawierzenia nawiązujący do Jasnogórskich Ślubów Narodu, przyrzekając strzec daru łaski w rodzinach jako źródła Bożego życia, żyć w stanie łaski uświęcającej, stać na straży budzącego się życia, walczyć w obronie każdego poczętego dziecka „równie mężnie, jak przodkowie nasi walczyli o byt i wolność naszego narodu”, stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i Ojczyzny.

Jasnogórskie Śluby Mężczyzn oparte są na Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego przygotowanych przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Gościem specjalnym ma być Przemysław Babiarz, komentator sportowy i dziennikarz, który podzieli się swoją refleksją na temat wiary.

Tegoroczne „Męskie Oblężenie” skupia się na roli modlitwy w życiu mężczyzny. Także poprzedzające je warsztaty stały się szkołą modlitwy, inspirującą do wstawiennictwa nie tylko za siebie, ale także za najbliższych i Kościół. To odpowiedź na zachętę papieża Franciszka w kontekście przygotowań do Jubileuszu 2025.

Spotkanie na Jasnej Górze poprzedziła seria warsztatów w diecezjach.

I tak m.in. dr Mateusz Krawczyk biblista, wykładowca, dyrektor Szkoły języków biblijnych Lingua Sacra uczącej greki, hebrajskiego oraz łaciny, wprowadził słuchaczy w tajemnicę Psalmów, które w życiu wierzących mogą stać się swoistymi drogowskazami - uczą różnych form modlitwy; od hymnów pochwalnych, przez psalmy błagalne i dziękczynne, aż po pełne ufności. Podjęto także zagadnienie modlitwy Jezusa czy rozważania dotyczące modlitwy świętych i grzeszników. Każdy dzień prowadzony był przez różnych duchownych i specjalistów, ukazujących różne spojrzenie na modlitwę.

Z kolei wykład diakona Waldemara Rozynkowskiego, oparty na życiu i doświadczeniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, rzucił światło na to, jak modlitwa stała się fundamentem duchowego przetrwania Prymasa w czasie jego uwięzienia. Dzięki niej nie tylko zyskał wewnętrzną siłę, ale także odkrył głębsze znaczenie swojego cierpienia, które przekształciło go w duchowego przewodnika narodu.

A oto świadectwa mężczyzn, które pokazywały, jak modlitwa może przemienić życie, podobnie jak w przypadku Prymasa Wyszyńskiego. Oto trzy świadectwa, które oddają moc modlitwy: