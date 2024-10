Podczas XXIV Dnia Papieskiego prowadzona jest zbiórka kościelna, publiczna i SMS-owa na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Z programu korzysta ponad 2 tys. uczniów i studentów, w tym 57 osób z Ukrainy. Wsparcie otrzyma też dodatkowo 30 młodych osób z terenów powodziowych.

XXIV Dzień Papieski obchodzony jest pod hasłem "św. Jan Paweł II. Ewangelia starości i cierpienia". Przesłanie nawiązuje do papieskiego listu apostolskiego "Salvifici doloris" (O chrześcijańskim sensie cierpienia) oraz listu "Do Moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku".

Jan Paweł II uczył, że "szacunek i miłość wobec ludzi w podeszłym wieku jest jedną z najważniejszych cech prawdziwie ludzkiej i dojrzałej cywilizacji". "W imię najbardziej podstawowej ludzkiej solidarności, tym bardziej w imię miłości bliźniego człowiek stając wobec cierpienia drugiej osoby musi się zatrzymać, wzruszyć, postępując tak, jak biblijny Samarytanin z ewangelicznej przypowieści" - napisał.

Jak trudnym, a zarazem cennym doświadczeniem jest obecność przy osobie chorej, opowiedziała PAP jedna ze stypendystek Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Weronika Tutka. Jej babcia, jako dość młoda osoba, zachorowała na stwardnienie rozsiane. "Początkowo straciła władzę w kończynach, przez co została zmuszona do poruszania się o lasce, następnie na wózku inwalidzkim, a od blisko 20 lat leży na łóżku mając możliwość mówienia i poruszania gałkami ocznymi. Mimo tego, nigdy nie pamiętam, żeby babcia skarżyła się na swój los" - powiedział Tutka. Wskazała, że uczy ją to przyjmowania z pokorą tego, co przynosi codzienność. "Jestem wdzięczna babci, że swoją modlitwę i cierpienie ofiarowuje za dzieci i wnuki" - dodała. "Dzięki niej nauczyłam się, że obok pomocy medycznej, bardzo ważna jest także zwyczajna obecność przy osobie chorej oraz dzielenie się z nią swoim codziennym życiem" - powiedziała stypendystka.

Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy co roku zbiórka na stypendia dla zdolnej, ale pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży.

Z ubiegłorocznej zbiórki kościelnej i publicznej oraz akcji sms-owej udało się zebrać ponad 11 mln zł, w tym w ramach zbiórki kościelnej ok. 10 tys. wolontariuszy we wszystkich parafiach w Polsce zebrało w sumie 9 mln 812 tys. zł. Odbyła się ona także w środowiskach polonijnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, USA, Norwegii i Austrii".

Zbiórka publiczna została przeprowadzona przez 147 sztabów w całym kraju. Wolontariusze zebrali 1 mln 92 tys. 504 zł i 91 gr. Poprzez akcję SMS-ową darczyńcy wsparli Fundację kwotą 82 tys. 546 zł i 52 gr, wysyłając ponad 19 tys. wiadomości.

Pozyskane w ramach Dnia Papieskiego oraz z darowizn od osób fizycznych środki finansowe pozwalają na utrzymanie programu stypendialnego na poziomie ponad 2000 uczniów. "Na koniec roku szkolnego i akademickiego 2023/24 było 2081 stypendystów, w tym 234 uczniów szkół podstawowych, 1009 szkół średnich i 838 studentów. W gronie tym znalazło się 57 osób z Ukrainy - 41 uczniów i 16 studentów" - poinformowała PAP fundacja.

Przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ks. Dariusz Kowalczyk zapowiedział, że tym roku stypendia otrzyma dodatkowo 30 młodych z trzech diecezji, opolskiej, świdnickiej i wrocławskiej na terenie których miała miejsce powódź "Stypendium dla ucznia w I semestrze roku szkolnego 2024/25 wynosi 580 zł miesięcznie, a dla studenta 850 zł miesięcznie" - poinformowała fundacja.

Dzień Papieski organizowany jest od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. Powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 r.