"Przyszedł św. Mikołaj do Polaków, ale nie do pracowników handlu"

Będziemy wnioskować do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy w sprawie wolnej Wigilii, bo nierówno traktuje pracowników - poinformował PAP szef handlowej Solidarności Alfred Bujara. Ocenił, że nowy przepis, by w grudniu pracownik handlu mógł pracować tylko w dwie niedziele, to fikcja.

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy w sprawie wolnej Wigilii. Regulacja trafiła teraz do prezydenta.

Nowelizacja zakłada, że od 2025 r. Wigilia będzie dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, jednak trzy niedziele przed Wigilią będą handlowe. Wprowadzona przez Senat i zaakceptowana w piątek przez Sejm poprawka przewiduje ponadto, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" Alfred Bujara ocenił w rozmowie z PAP, że obecny kształt przepisów noweli jest nie do przyjęcia.

"Przyszedł św. Mikołaj do Polaków, ale nie do pracowników handlu. Pracownikom handlu zaoferowano rózgę, bo wszystkie zawody i wszyscy Polacy dostali dzień wolny świąteczny, a oni będą musieli go odpracować. Propozycja zgłoszona przez Senat to fikcja, to nie jest kompromis, to jest zgniły kompromis" - ocenił Bujara. Zapowiedział, że Solidarność nie zgadza się na wprowadzenie tych przepisów w życie.

"Będziemy wnioskować do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie tej ustawy, jako niezgodnej z konstytucją, bo nierówno traktuje pracowników" - podkreślił. Zaznaczył, że Solidarność jest za pozostawieniem dwóch niedziel handlowych.

"Posłowie są oderwani od rzeczywistości, bo w wielu firmach kodeks pracy nie obowiązuje. Przed świętami pracownicy handlu mają orkę niesamowitą, a nie będą z tego tytułu mieli żadnych korzyści ani dodatkowych premii. Nawet gdyby przedsiębiorcy respektowali to prawo i pracownicy by pracowali tylko w dwie niedziele, to oni będą zmordowani, bo na zmianie zamiast dziesięciu osób będą trzy, a klientów będzie masa" - zauważył Bujara.

Jak stwierdził, w parlamencie "zwyciężyło lobby korporacji międzynarodowych".

Według obowiązujących obecnie przepisów, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.00.

W senackiej debacie ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że wolna Wigilia łączy ponad podziałami przede wszystkim polskie społeczeństwo. Wskazała, że wielu przedsiębiorców i tak skraca godziny pracy w tym dniu. Poprawkę, którą w głosowaniu wniósł Senat, określiła jako "dobry przykład kompromisu".