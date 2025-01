Temu służy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, bo jest zachętą do dialogu.

Ekumenizmu nie trzeba się obawiać. Różnimy się, ale powinniśmy skupić się na tym, co nas łączy i na tym budować - powiedział PAP metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Dodał, że służy temu Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, bo jest zachętą do dialogu.

W sobotę w Kościele katolickim rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem "Czy wierzysz w to?". Słowa te nawiązują do dialogu w Ewangelii św. Jana (J 11,17-27) Jezusa z Martą po śmierci jej brata Łazarza.

Zdaniem abp. Galbasa spotkania modlitewne, które z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywają się w różnych wspólnotach "pokazują, ile nas łączy i daje klimat braterskości". Hierarcha przypomniał, że tegoroczne hasło "Czy wierzysz w to?" może być również okazją do rachunku sumienia nad stanem naszej wiary.

"Spróbujmy zobaczyć, czy nasza wiara się pogłębia, czy staje się coraz bardziej chłodna. To także dobra okazja do przyjrzenia się, czy dzielimy się naszą wiarą. Bo kiedy się nią dzielimy, wiara staje się coraz silniejsza, a kiedy zamykamy się na innych - zaczyna słabnąć" - stwierdził.

Abp Galbas przyznał, że zawsze, kiedy w Kościele pojawia się temat ekumenizmu, podnoszą się głosy, że jest to coś niebezpiecznego, co grozi rozmyciem własnej tożsamości.

"Ekumenizmu nie trzeba się obawiać. Ważne, żebyśmy, kiedy zbieramy się na wspólnej modlitwie, wiedzieli, kim jesteśmy. Różnice między nami oczywiście są, nikt tego nie neguje, ale powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy i na tym budować" - mówił.

Zdaniem metropolity warszawskiego najlepszym przykładem dobrej ekumenicznej współpracy jest archidiecezja katowicka.

"Kiedy byłem w Katowicach wydawało mi się, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest w zasadzie niepotrzebny, ponieważ spotkania ekumeniczne prowadzone w różny sposób odbywały się przez cały rok. Nie potrzebowaliśmy specjalnego tygodnia, żeby się spotykać" - zaznaczył.

Jednocześnie zastrzegł, że nie wszędzie tak to wygląda, więc dobrze, że w Kościele jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, w którym chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie i wyznaniu wiary.

Dodał, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest kolejną - obok synodu o synodalności - zachętą do dialogu.

"Monolog jest zawsze łatwiejszy. Łatwiej powiedzieć: ja będę mówił, a ty słuchaj, niż zamilknąć i słuchać. Ale dialog jest ciekawszy, jest głębszy. Kiedy słucham, dowiaduję się czegoś nowego, więc to słuchanie ubogaca" - podkreślił.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest organizowany co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. W niektórych diecezjach czy w miastach czas wydarzeń ekumenicznych ograniczony jest do jednego nabożeństwa, a w innych wydłuża się do kilku tygodni. Jeszcze inne wybierają z ośmiu nabożeństw jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych świętowanych najczęściej w niedzielę.

W tym roku centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Polsce odbędzie się 23 stycznia w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Kazanie wygłosi metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali członkowie wspólnoty monastycznej Bose w północnych Włoszech. Ofiary zbierane w trakcie nabożeństw zostaną przekazane na pomoc osobom, które ucierpiały wskutek powodzi na Dolnym Śląsku.

Iwona Żurek