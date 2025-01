W sprawie Zielonego Ładu powinni wypowiedzieć się wszyscy Polacy w referendum - powiedział w sobotę w Białogardzie w Zachodniopomorskiem na spotkaniu z mieszkańcami popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Oświadczył, że gdy zostanie wybrany, zamierza zarządzić referendum.

"Gdy Polacy 18 maja mnie wybiorą (na prezydenta), to skorzystam z art. 125 polskiej Konstytucji, który to artykuł daje Prezydentowi RP (prawo) zarządzić referendum za zgodą większości w Senacie w odniesieniu do istotnych, bardzo ważnych spraw państwa polskiego" - powiedział Nawrocki.

Zaznaczył, że dla niego, "bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo energetyczne jest sprawą egzystencjalną, bardzo ważną, zasadniczą dla państwa polskiego i w sprawie Zielonego Ładu powinni wypowiedzieć się wszyscy Polacy w referendum. I to kandydat obywatelski zapewni" - oświadczył Nawrocki.

W jego ocenie Zielony Ład "dąży do tego, żeby pozbawić polskie rolnictwo możliwości funkcjonowania". "Jest zagrożeniem dla nas wszystkich i to nie tylko dla ludzi wsi i gospodarstw rolnych, ale za moment +zielone podatki+ będą niszczyć także sytuację finansową i gospodarczą w wielu dużych miastach. To jest ta transformacja klimatyczna, która jest zagrożeniem dla przyszłości państwa polskiego" - mówił kandydat PiS na prezydenta.

Nawrocki zapowiedział także, że jeżeli zostanie wybrany na prezydenta, będzie przy nim działała rada do spraw młodzieży. "Nie możemy budować świata i Polski bez słuchania młodzieży" - wskazał. Zaznaczył, że z młodzieżą trzeba być w stałym dialogu. To ona ma wiele do powiedzenia w kwestii nowych technologii.

Pytany, o sprawę edukacji zdrowotnej, którą ministerstwo edukacji planuje wprowadzić do szkół od września jako przedmiot nieobowiązkowy, zwrócił się do rządzących, by "nie łączyć edukacji zdrowotnej z tym słowem na +i+ - ideologizacją naszych dzieci i jest zagrożeniem dla kolejnych pokoleń Polaków".

W ocenie Nawrockiego edukacja zdrowotna - jako taka- jest bardzo ważna. "Natomiast, jeśli w zakresie proponowanych zmian nawet 90 proc. dotyka zdrowia, ochrony zdrowia, a 10 proc. jest brutalną ideologią, która mi jako rodzicowi zabiera prawo do wpływania na wychowania dzieci w sferze seksualizacji (), to jestem zaniepokojony" - mówił kandydat na prezydenta.

Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała w czwartek, że w roku szkolnym 2025 r. edukacja zdrowotna będzie przedmiotem nieobowiązkowym.