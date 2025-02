25. rocznica "Deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu"

23 stycznia mija 25 lat od podpisania w Warszawie "Deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu" przez sześć Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół katolicki obrządku łacińskiego i ukraińsko-bizantyjskiego. Deklarację podpisano 23 stycznia 2000 r. w ewangelicko-augsburskim kościele pw. Świętej Trójcy w Warszawie.

W 25. rocznicę tego wydarzenia w czwartek odbędzie się w stolicy centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W czasie liturgii kazanie wygłosi metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC.

W znaczeniu teologicznym chrzest jest obmyciem z grzechu pierworodnego i włączeniem w rodzinę chrześcijańską. Zarówno Kodeks prawa kanonicznego jak i Katechizm wskazują, że z racji swojego "niezniszczalnego charakteru" chrzest jest nieodwołalny i nieodwracalny.

"Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z jego powodu chrzest może nie przynosić +owoców zbawienia+" - czytamy w Katechizmie Kościoła katolickiego. Niezniszczalny charakter chrztu oznacza również, że "nie może on zostać powtórzony".

"Wspólna deklaracja w sprawie chrztu świętego usuwa niepewność między wiernymi i duchownymi różnych Kościołów chrześcijańskich w kwestii ważności tego sakramentu, gdy został udzielony w innych wspólnotach wyznaniowych" - powiedział PAP sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu ks. prof. Sławomir Pawłowski SAC, kierownik sekcji ekumenizmu KUL

Zastrzegł, że "nie oznacza to, że przed deklaracją sakrament chrztu św. uznawany był za nieważny". "To, co zostało oficjalnie podpisane przez hierarchów Kościołów, pomaga księżom i innym duchownym w ich praktyce duszpasterskiej" - wskazał.

Zwrócił uwagę, że "dokumentu o wzajemnym uznaniu chrztu nie podpisał tylko jeden członek Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościół Chrześcijan Baptystów, ponieważ nie uznaje on chrztu osób nieświadomych (np. niemowląt)".

"Podobną zasadą (uznawania tylko chrztu osób, które same mogą wyznać wiarę) kierują się jeszcze inne wspólnoty, nienależące do Polskiej Rady Ekumenicznej: m. in. Kościół Zielonoświątkowy (i inne należące do Aliansu Ewangelicznego w Polsce) oraz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego" - powiedział kierownik sekcji ekumenizmu KUL.

"Wbrew pewnej modzie, żeby odkładać chrzest dziecka do wieku dojrzałego zachęcamy, aby zostało ono ochrzczone po narodzeniu" - powiedział PAP prezes Polskiej Rady Ekumenicznej z Kościoła ewangelicko-metodystycznego bp Andrzej Malicki.

Dodał, że w Kościele ewangelicko-metodystycznym nie ma np. przymusu, żeby rodzice chrzestni byli tego samego wyznania. "Zakładamy jednak, że są to ludzie świadomie wierzący, czyli praktykujący, bo zobowiązują się oni do przekazania i podtrzymywania wiary w młodym człowieku" - wyjaśnił.

Sygnatariuszami "Deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu" było sześć Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny oraz Kościół katolicki (zarówno obrządku łacińskiego, czyli rzymskokatolicki, jak i ukraińsko-bizantyjskiego, czyli greckokatolicki). (PAP)

