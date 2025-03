"Spectator": Starmer umiejętnie rozegrał Trumpa

"Keir Starmer nie mógł marzyć o lepszej konferencji prasowej z Donaldem Trumpem. Jego sukces nie był zwykłym fartem: premier skrupulatnie przygotował się do rozmów zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem (bardzo ważnej) formy oraz schlebiania prezydentowi. Ale zamiast sprawiać wrażenie podlizucha, który mówi to, co Trump chce usłyszeć, Starmer przedstawił się jako ten, który ma kontrolę nad tą relacją" - komentuje publicystka pisma Isabel Hardman.

Brytyjczyk umiejętnie balansował między zaznaczeniem różnic, które dzielą go ze swoim rozmówcą, a pochwałami - ocenia Hardman. Starmer zaznaczył, że wywodzą się z "bardzo odmiennych tradycji politycznych", ale że łączy ich przekonanie, iż "to co się naprawdę liczy to zwycięstwo". "Jeśli nie wygrywasz, to nie +dowozisz+, a my jesteśmy zdeterminowani, aby pomóc pracującym ludziom w Wielkiej Brytanii i Ameryce, którzy chcą i zasługują na poprawę swojego życia" - stwierdził Starmer. Odnotował także szkockie korzenie Trumpa i jego "bliskie więzy" z królem Karolem III.

Trump po spotkaniu pochwalił Starmera, oceniając, że jest "bardzo twardym negocjatorem". "Nie jestem pewny, czy to mi się podoba, ale to jest OK" - skomentował na konferencji prasowej.

"Niewiele jest umiejętności, które Trump ceni bardziej niż zdolność do negocjacji, a bycie postrzeganym jako twardziel chroni Starmera przed oskarżeniami o płaszczenie się przed prezydentem USA" - uważa Hardman.

Co uzyskał Starmer z wizyty? Przede wszystkim koncyliacyjny ton w sprawie ceł. Trump powiedział, że jest "duża szansa", iż wraz z brytyjskim premierem wypracują porozumienie, aby nie nakładać ceł na brytyjskie towary.