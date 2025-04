Polska pomaga szukać zaginionych amerykańskich żołnierzy

Wsparcie Polski w akcji poszukiwania czterech żołnierzy USA, zaginionych na poligonie w Podbrodziu, to gest solidarności, świadczący o tym, że nie jesteśmy sami - oznajmiła litewska ministra obrony Dovile Szakaliene. Na poligonie nieustannie trwa skomplikowana akcja ratowniczo-poszukiwawcza.

"Jest to przede wszystkim życzliwy gest solidarności, wsparcia, naszego współistnienia, który pokazuje, że nie jesteśmy sami, że troszczymy się o siebie nawzajem i możemy na siebie liczyć" - powiedziała Szakaliene w wywiadzie dla nadawcy publicznego w czwartek wieczorem.

Szefowa resortu obrony podkreśliła, że odbyła z polskim ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem "bardzo ciepłą, pełną empatii, przyjacielską rozmowę".

Szef MON w czwartek poinformował, że grupa zadaniowa, w składzie kilkudziesięciu żołnierzy z ciężkim sprzętem oraz płetwonurków, w trybie pilnym wyrusza na Litwę, by pomóc w odnalezieniu zaginionych tam żołnierzy amerykańskich i wydobyciu ich wozu bojowego.

Czwórka amerykańskich żołnierzy zaginęła we wtorek po południu podczas ćwiczeń na litewskim poligonie w Podbrodziu, w pobliżu granicy z Białorusią. Do akcji poszukiwawczo-ratowniczej skierowano litewskich i zagranicznych wojskowych, a także śmigłowce Sił Powietrznych i Państwowej Straży Granicznej Litwy.

Ministra Szakaliene poinformowała w piątek, że dotychczas nie odnaleziono zaginionych żołnierzy, a ich śmierć - wbrew doniesieniom medialnym ze środy - nie została potwierdzona. Prace nieustannie prowadzone są w bagnistym terenie, gdzie na głębokości 3-5 metrów znaleziono pojazd opancerzony Hercules, którym jechali żołnierze. Trwa wypompowywanie wody i utwardzanie gruntu, aby umożliwić ciężkim maszynom dostęp do miejsca i wydobycie pojazdu gąsienicowego.

"To, co udało nam się zrobić przez ostatnią noc, to odessać część szlamu, ale wciąż za mało, a woda ciągle napływa na miejsce zdarzenia z pobliskiego jeziora" - poinformowała w piętek Szakaliene. Dodała: "Wiemy, w którym miejscu znajduje się czołg, ale nie wiemy w jakiej pozycji i jak się do niego dostać".

W środę litewskie portale informacyjne - bez powoływania się na oficjalne źródła - przekazały, że zaginieni żołnierze nie żyją i że ich pojazd gąsienicowy zanurzony w wodzie został znaleziony na bagnach. Informacje o incydencie zostały potwierdzone przez dowództwo armii USA w Europie i Afryce (USAREUR-AF).

Poligon w Podbrodziu (lit. Pabrade) jest oddalony o około 15-20 km od granicy z Białorusią. Stacjonuje tam około 1000 amerykańskich żołnierzy, tworzących dwa bataliony. Obecni są tam od 2019 r. na zasadach rotacji, głównie w ramach brygad pancernych.

Z Wilna Aleksandra Akińczo